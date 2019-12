Vardy van schlemiel naar held; Abraham en Mount schitteren voor Chelsea

Leicester City heeft de tweede plaats in de Premier League weer alleen in handen. De succesformatie van manager Brendan Rodgers won woensdagavond op eigen veld met 2-0 van Watford en heeft nu weer drie punten meer dan Manchester City. Jamie Vardy vertolkte een hoofdrol: hij werd in de eerste helft op de bon geslingerd vanwege een vermeende schwalbe, maar hielp Leicester City na rust vanaf de strafschopstip alsnog over het dode punt heen. Tegelijkertijd deed ook Chelsea goede zaken in de Engelse top: het elftal van Frank Lampard won door doelpunten van Tammy Abraham en Mason Mount met 2-1 van Aston Villa. De Londenaren verstevigen hun vierde plaats op de ranglijst en hebben nu zes punten meer dan de nummer vijf Wolverhampton Wanderers.

Leicester City - Watford 2-0

Leicester City begon sterk aan de wedstrijd en dook al na twee minuten spelen gevaarlijk op voor het doel van Watford, dat zondag afscheid nam van manager Quique Sánchez Flores. Ayoze Pérez kreeg een opgelegde schietkans na voorbereidend werk van Vardy, maar de Spanjaard schoot vanbinnen de zestien uiteindelijk hoog over. Vardy was een van de meest bedrijvige spelers op het veld en dacht op slag van rust een strafschop te verdienen voor Leicester City, na contact in het strafschopgebied met Adrian Mariappa. De videoscheidsrechter (VAR) schoot arbiter Craig Pawson echter te hulp, waarna Vardy een gele kaart ontving vanwege een schwalbe.

Na acht minuten voetballen in het tweede bedrijf was de VAR Leicester City wél goedgezind. Adam Masina plaatste zijn hand in het gezicht van Jonny Evans, waarna Vardy alsnog mocht aanleggen voor een strafschop. Hij bleef koel oog in oog met de doelman en hielp Leicester City zo aan de leiding. Diep in blessuretijd volgde via James Maddison de definitieve beslissing in de wedstrijd. Hij vond vanbinnen het strafschopgebied de verre hoek en stelde de overwinning voor Leicester City zo veilig.

Chelsea - Aston Villa 2-1

Chelsea had wat goed te maken voor eigen publiek na de verrassende nederlaag van afgelopen weekend tegen West Ham United (0-1) en de eerste kans van de wedstrijd was ook voor the Blues. Willian werd op rechts aan het werk gezet door Christian Pulisic, waarna de Braziliaan uit een lastige hoek op de vuisten van doelman Tom Heaton schoot. Chelsea bleef de aanval zoeken en dat resulteerde halverwege de eerste helft uiteindelijk in de verdiende voorsprong. Reece James bracht de bal in het strafschopgebied, waar Abraham bijna geheel vrijstaand kon inkoppen: 1-0.

Er leek zo geen vuiltje aan de lucht voor het team van Lampard, maar vier minuten voor de rust volgde vrijwel uit het niets de gelijkmaker van Aston Villa. Ahmed Elmohamady had vanaf de rechterkant een scherpe voorzet in huis, waarna Trézéguet van dichtbij het laatste zetje gaf: 1-1. Chelsea ging zo enigszins teleurgesteld aan de thee, maar de ploeg had na de onderbreking slechts drie minuten nodig om zijn voorsprong in ere te herstellen. Mount knalde schitterend raak voor de 2-1, ditmaal nadat Abraham de bal met de borst had klaargelegd. Chelsea kreeg daarna kansen om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen, maar de sterk keepende Heaton hield Aston Villa in de wedstrijd. Het spel van de bezoekers in balbezit was echter te matig om Chelsea punten af te snoepen.