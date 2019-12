Barcelona houdt toptalent Ansu Fati met nieuw contract binnenboord

Barcelona en Ansu Fati hebben overeenstemming bereikt over een nieuw contract, zo meldt de Spaanse grootmacht woensdagavond via de officiële kanalen. De zeventienjarige vleugelspits, die dit seizoen definitief is doorgebroken bij Barça, ziet zijn ontsnappingsclausule stijgen van 100 naar 170 miljoen euro. Fati lag al vast tot medio 2022, met een optie voor nog eens twee seizoenen; aan de contractduur wordt niet getornd.

Barcelona had de transferclausule van het toptalent het liefst nog hoger gesteld, maar dat mag niet volgens de reglementen. Omdat Fati minderjarig is, mag hij geen volwaardig profcontract tekenen. Als de in Guinee-Bissau geboren Spanjaard achttien jaar wordt, ondertekent hij een nieuwe verbintenis. Daarin zal een transferclausule van maar liefst 400 miljoen euro worden opgenomen, zo schrijft Barça.

Fati is een product van La Masia, de jeugdopleiding van de club. "Voor mij is La Masia de beste leerschool ter wereld", reageert de jonge aanvaller, die in 2012 op tienjarige leeftijd werd opgenomen in de academie van Barcelona. "Ze hebben me vanaf de eerste dag dat ik hier ben geholpen en ik wil iedereen die hier werkt extreem bedanken. Vanaf dag één heb ik dingen van iedereen geleerd en ze hebben me ook gesteund in moeilijke periodes."

Op 25 augustus maakte Fati, toen 16 jaar en 304 dagen oud, zijn officiële debuut voor Barça in de competitiewedstrijd tegen Real Betis (5-2 winst). Daarmee werd hij de op één na jongste debutant van de club ooit. Intussen staat de teller op negen wedstrijden in LaLiga, waarin hij twee keer scoorde. "Maar ik moet hard blijven werken, harder zelfs dan ooit, om kansen te blijven krijgen. De rest komt later wel", zegt Fati.