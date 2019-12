Bert van Marwijk na slechts acht maanden ontslagen als bondscoach

Bert van Marwijk is ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, zo laat de voetbalbond van de golfstaat woensdag weten in een korte verklaring. De Nederlandse oefenmeester stond pas sinds maart van dit jaar aan het roer bij de Verenigde Arabische Emiraten.

De voetbalbond van het land laat niet weten waarom besloten is Van Marwijk aan de kant te schuiven, maar vermoedelijk zijn de matige prestaties op de Gold Cup hem fataal geworden. De Verenigde Arabische Emiraten verloren onlangs met 4-2 van Qatar. Als gevolg daarvan betekende de groepsfase direct het eindstation voor Van Marwijk en consorten op het toernooi.

Van Marwijk had in maart een contract voor vier jaar getekend als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten. De bedoeling was dat hij het land naar het WK van 2022 in Qatar moest leiden, maar ook dat doel was door de matige prestaties bijna onhaalbaar geworden. De Verenigde Arabische Emiraten staan momenteel in hun WK-kwalificatiegroep teleurstellend vierde, met slechts zes punten uit vier duels.

Onduidelijk is op dit moment nog wat zijn ontslag betekent voor de trainerscarrière van de 67-jarige Van Marwijk. De Limburger was eerder werkzaam als bondscoach van Australië, Saoedi-Arabië en Nederland en coachte op clubniveau Hamburger SV, Feyenoord, Borussia Dortmund en Fortuna Sittard. Daarnaast had hij bij PSV een adviserende rol.