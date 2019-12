Eintracht Frankfurt kijkt rond in Rotterdam: ‘Wil daar niet op de bank zitten’

Rachnar Ache is dit seizoen uitgegroeid tot een belangrijke speler bij Sparta Rotterdam en zijn stormachtige ontwikkeling is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. RTV Rijnmond weet woensdag te melden dat Torino en de Duitse clubs VfB Stuttgart en Eintracht Frankfurt de 21-jarige spits nauwlettend in de gaten houden.

Als Frankfurt concreet wordt, zou er een droom in vervulling gaan voor Ache. “Ik ben opgegroeid in de buurt van Frankfurt”, legt hij uit in gesprek met de regionale omroep. Toch gaat Ache niet zonder meer in op een aanbieding van Die Adler, zo voegt hij toe. “Natuurlijk moet ik daar wel over nadenken. Hoe groot zijn mijn kansen dat ik speel, over dat soort dingen denk je na. Ik ga daar niet heen om op de bank te zitten, ik wil toch echt wel spelen.”

Ache meldde zich al op jonge leeftijd in de jeugd van de Rotterdammers en is dit seizoen uitgegroeid tot een belangrijke speler. Daarmee is hij er al een wens uitgekomen, aangezien hij zelfs toen hij nog in Duitsland woonde al fan was van de club: “Toen ik in Duitsland woonde was de eerste Nederlandse club die ik kende Sparta.”

“Ook door mijn stiefvader (Jaap Sneep, voormalig teammanager van Sparta, red.). Ik kreeg altijd shirts toegestuurd van Sparta, die droeg ik altijd. Dat is me altijd bijgebleven.” De aanvaller was in veertien Eredivisie-duels al goed voor vijf doelpunten, evenveel als hij er vorig jaar in de Keuken Kampioen Divisie maakte. Ache maakte bovendien onlangs zijn debuut voor Jong Duitsland en wist daarbij meteen te scoren tegen de Belgische leeftijdsgenoten.