‘Chelsea wil transferrecord breken in strijd met Manchester United’

Jadon Sancho wordt steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek bij Borussia Dortmund en de jonge aanvaller kan terecht bij een aantal Engelse topclubs. Goal weet woensdagmiddag te melden dat Chelsea in ieder geval bereid is om ver te gaan voor de komst van de international en the Blues laten zich niet afschrikken door de concurrentie van Manchester United.

Chelsea mocht afgelopen zomer vanwege het overtreden van de regels met betrekking tot het aantrekken van jeugdspelers geen transfers doen en ook in de winter geldt dit transferverbod nog. De Londenaren hebben echter goede hoop dat het arbitragehof voor sport CAS dit verbod opschort, waardoor er in de winter wel nieuwe spelers aangetrokken mogen worden. Als dit niet het geval is, zal Chelsea in de zomer proberen om Sancho alsnog te strikken.

De huidige nummer vier van de Premier League denkt een aantal troeven in handen te hebben ten opzichte van de concurrentie. Zo is Sancho in Londen geboren en onderhoudt hij bovendien een warme band met een aantal Chelsea-spelers, waaronder Tammy Abraham en Callum Hudson-Odoi. De club zou ook bereid zijn om zijn transferrecord, dat nu nog voor tachtig miljoen euro op naam staat van Kepa Arrizabalaga, te verbreken om de komst van Sancho mogelijk te maken.

‘Captain America’ begint transfersom van ruim 60 miljoen euro waar te maken

Dortmund wens naar verluidt minstens de 105 miljoen te ontvangen die twee jaar geleden voor Ousmane Dembélé werd betaald en Chelsea heeft er vertrouwen in dat de strijd om Sancho gewonnen kan worden. Manchester United zou 140 miljoen overhebben voor de komst van de elfvoudig international, maar the Red Devils zijn vanwege hun huidige tiende plek in de Premier League niet de meest aantrekkelijke bestemming voor nieuwe spelers.

Liverpool werd in de afgelopen weken ook genoemd als mogelijke nieuwe werkgever van Sancho, maar manager Jürgen Klopp liet onlangs al optekenen dat de vraagprijs waarschijnlijk te hoog is voor the Reds. Liverpool is bovendien niet in staat om de negentienjarige dribbelaar een basisplaats te garanderen, daar Mohamed Salah en Sadio Mané momenteel bovenaan de pikorde staan. Sancho’s oude club Manchester City zou overigens niet bezig zijn met een terugkeer van de jongeling, terwijl Real Madrid en Barcelona eerder in Spanje ook als gegadigden naar voren werden geschoven.