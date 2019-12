Erik ten Hag kan dit kalenderjaar geen beroep meer doen op pechvogel

Zakaria Labyad komt dit kalenderjaar niet meer in actie namens Ajax, zo laat de club woensdagmiddag weten via de officiële kanalen. De aanvaller viel vorige week tijdens het Champions League-duel met Lille OSC uit met een knieblessure en nader onderzoek heeft uitgewezen dat hij voorlopig aan de kant zal staan.

In samenspraak met de medische staf is ervoor gekozen om de blessure te behandelen met een combinatie van fysiotherapie en rust. Hoe lang Labyad precies uitgeschakeld is wordt waarschijnlijk pas in de winterstop duidelijk. Ajax laat echter wel weten dat een rentree voor de seizoensonderbreking uitgesloten is.

Deze blessure komt voor Labyad op een bijzonder ongelukkig moment, aangezien hij door de afwezigheid van David Neres net de kans kreeg om zich te bewijzen. De 26-jarige spelmaker kreeg onlangs tegen FC Utrecht zijn eerste basisplaats van het seizoen en maakte een week later tegen Heracles Almelo ook zijn eerste doelpunt.

Het uitvallen van Labyad komt ook voor Ten Hag ongelegen. De oefenmeester kan tot de winterstop eveneens niet beschikken over Neres, terwijl Quincy Promes afgelopen weekend bovendien ook uitviel met een blessure. De Oranje-international zal daardoor vrijdag hoe dan ook niet van de partij zijn tegen Willem II. Het is nog niet duidelijk ook Promes ook de beslissende Champions League-wedstrijd tegen Valencia van volgende week dinsdag moet laten schieten.