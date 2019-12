Onana en Ziyech overleven schifting en horen bij laatste tien kanshebbers

André Onana en Hakim Ziyech maken nog altijd kans om uitgeroepen te worden tot Afrikaans Voetballer van het Jaar, zo heeft voetbalbond CAF woensdag bekendgemaakt. De twee spelers van Ajax stonden al op de shortlist van dertig man en hebben ook de laatste schifting overleefd. De twee Ajacieden horen nu bij de laatste tien kanshebbers.

De doelman en middenvelder hebben echter wel forse concurrentie. Onder meer Liverpool-sterren Sadio Mané en Mohamed Salah, Arsenal-aanvaller Pierre-Emerick Aubameyang en Riyad Mahrez van Manchester City horen ook bij de laatste tien overblijvers.

Onana: 'Nominatie was al een beloning op zich'

Onana en Ziyech zullen op 7 januari 2020 weten wie de winnaar is van de prijs. De einduitslag van de uitverkiezing wordt samengesteld op basis van de stemmen van de bondscoaches en aanvoerders van alle landenteams die onder de Afrikaanse voetbalbond spelen.

De top drie van de uitverkiezing was in de afgelopen twee jaar identiek, met Salah als winnaar, Mané als de nummer twee en Aubameyang als nummer drie. Mané was eerder deze week met een vierde plek wel de hoogst genoteerde Afrikaan bij de Ballon d’Or en mag daardoor hopen dat hij Salah dit jaar een keer voorbij zal gaan.

De laatste tien genomineerden:

André Onana (Ajax/Kameroen)

Hakim Ziyech (Ajax/Marokko)

Ismail Bennacer (AC Milan/Algerije)

Kalidou Koulibaly (Napoi/Senegal)

Odion Ighalo (Shanghai Shenhua/Nigeria)

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

Riyad Mahrez (Algerije/Manchester City)

Sadio Mané (Liverpool/Senegal)

Youcef Belaili (Al-Ahli/Algerije)