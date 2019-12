Onbegrip voor uitspraken Van Bommel: ‘Dat moet je gewoon niet doen’

PSV zit sportief in zwaar weer, daar de laatste negen wedstrijden slechts één overwinning opleverden. De druk op de positie van trainer Mark van Bommel is behoorlijk toegenomen en als het aan Jan Poortvliet ligt, krijgt de oefenmeester op korte termijn hulp van Guus Hiddink. Poortvliet geeft in gesprek met PSV Inside te kennen dat op deze manier het tij gekeerd zou kunnen worden.

“Of Mark van Bommel steun van buitenaf moet krijgen vind ik ondertussen wel een issue geworden, ja. Een type als Guus Hiddink heeft natuurlijk altijd wel meerwaarde. Als Guus beschikbaar is en het zou willen, moeten we dat gewoon doen. Daar kan Mark van Bommel erg veel van leren en zo kan misschien het tij gekeerd worden”, stelt Poortvliet. Dat Van Bommel afgelopen zondag na het 1-1 gelijkspel tegen FC Emmen te kennen gaf dat hij zijn ploeg in de eerste helft ‘fantastisch’ vond spelen, begrijpt de oud-international en voormalig speler van PSV niet.

“Ik vind het zwak dat de trainer altijd excuses heeft na de wedstrijd. Dat moet je gewoon niet doen. Geef gewoon een korte analyse wat je er van vond, wat er fout ging en over welk gedeelte je wel tevreden bent. Want voor je het weet, komen de spelers ook alleen met excuses en dan sta je niet open voor verbetering”, stelt de voormalig trainer van onder meer Helmond Sport, Southampton, FC Eindhoven, Telstar en FC Den Bosch. Poortvliet is tevens van mening dat Europese wedstrijden ‘gewoon’ tot een reeks behoren, in tegenstelling tot wat Van Bommel zei.

“Als je het zo allemaal overziet is het seizoen naar de klote. Er is Europees gewoon slecht gepresteerd en dat is heel erg jammer voor dit jonge PSV. En in de competitie is het eigenlijk ook gewoon over”, concludeert Poortvliet. “Ik vind en constateer dat het team zichzelf constant laat foppen en verdedigend niet alert en niet scherp is. Er wordt veelal achteruit gelopen en zelfs bij stilstaande fases zijn we niet scherp en alert. Dat is toch wel echt heel erg kwalijk.”