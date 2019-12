‘Hoe meer ik van hem zie, hoe meer ik ga denken dat De Ligt een monster is’

Cristiano Ronaldo steekt niet in de beste vorm van zijn leven en moest de Ballon d’Or afgelopen week aan Lionel Messi laten. Fabio Paratici moet in gesprek met Tuttosport echter lachen om de suggestie dat de Portugese aanvaller van Juventus zijn beste tijd heeft gehad. De sportief directeur van la Vecchia Signora laat zich tegelijkertijd uitermate lovend uit over Matthijs de Ligt.

“Of Cristiano zijn beste tijd gehad heeft? Laat me niet lachen. Ronaldo heeft problemen met zijn knie en die weerhouden hem ervan om het beste van zijn spel te laten zien. Maar hij komt sterker terug dan dat hij voor die tijd was”, stelt Paratici. Aan het feit dat de Ballon d’Or afgelopen week naar Messi ging, wil de sportief directeur van Juventus niet te zwaar tillen. “Ik weet eerlijk gezegd niet hoe we zo’n prijs moeten inschatten. Daarnaast weten we dat sommige clubs internationaal meer invloed hebben.”

De Ligt: 'Deze prijs geeft aan dat ik op de goede weg ben'

“Ronaldo had voor mij vorig jaar al de Ballon d’Or verdiend. Hij maakte vijftien doelpunten in de Champions League, die voornamelijk beslissend waren. Ook nu had Ronaldo deze prijs moeten krijgen. Hij is een competitief beest, zijn komst was een goede investering. Ronaldo heeft ons allemaal verbeterd en we moeten zijn honger accepteren, want dat onderscheidt hem van anderen. Natuurlijk blijft hij bij Juventus”, vervolgt de technische baas van Juventus.

Paratici laat zich tevens lovend uit over De Ligt, die de afgelopen tijd meer dan eens kritisch benaderd werd in Italië. “Hoe meer ik van hem zie, hoe meer ik begin te denken dat hij een monster is. Hij zit in een andere categorie. Besef je wat het betekent om een basisspeler te zijn bij een grote club op je twintigste? Hij werd onmiddellijk in het diepe gegooid door de blessure van Giorgio Chiellini en hij heeft direct op een geweldige manier zijn verantwoordelijkheid gepakt, het is krankzinnig. De Ligt is onze beste jonge aankoop, zijn komst vormt zeker het begin van een nieuw tijdperk.”