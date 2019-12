De Ligt: ‘Ik ging eerst op internet kijken of het echt zo was’

Matthijs de Ligt legde afgelopen week beslag op de Trophée Kopa, de prijs voor grootste talent van het afgelopen jaar. Het vormt voor France Football een aanleiding om de twintigjarige verdediger van Juventus te interviewen aan de hand van vragen van goede bekenden. Mino Raiola, Jurgen Ekkelenkamp en Danny Blind stelden een vraag aan De Ligt.

Raiola vraagt zich af wat De Ligt was gaan doen als hij geen voetballer was geworden. “Ik zou zaakwaarnemer worden en proberen om Mino Raiola te verslaan. Of ik zou proberen hem in dienst te nemen”, reageert De Ligt met een knipoog. “Nee, ik maak een grapje. Ik heb daar nooit echt over nagedacht, omdat ik geobsedeerd was door het idee dat ik profvoetballer zou worden. Mijn ouders stemden daar mee in, al moest ik wel mijn school afmaken. Dat heb ik gedaan. Laat ik zeggen dat ik zakenman zou worden, iemand met een eigen onderneming die dingen koopt en verkoopt.”

De Ligt: 'Deze prijs geeft aan dat ik op de goede weg ben'

Van Ekkelenkamp, voormalig ploeggenoot bij Ajax, krijgt de verdediger de vraag wat zijn beste herinnering aan de jeugd én het eerste elftal van de Amsterdammers is. “In de jeugd is dat een groot toernooi op Mallorca, negen jaar geleden. We speelden tegen grote clubs als Arsenal en Schalke 04, het was een geweldig toernooi met een ongelofelijke sfeer. Dat toernooi werd door ons gewonnen, we konden concurreren met grote buitenlandse clubs en beseften dat we goed waren. Bij het eerste elftal is mijn beste herinnering het gehele vorige seizoen, ik kan niet iets specifieks daaruit noemen.”

De derde vraag komt van Danny Blind, die De Ligt als bondscoach liet debuteren in Oranje. Hij wil weten wat de jonge verdediger ervan vond dat hij geselecteerd was, of hij verrast was en of hij denkt dat het te vroeg was. “Ik was zo blij toen ik opgeroepen werd. Op het moment dat ik hoorde, zat ik te ontbijten op het trainingscomplex van Ajax. De trainer (Peter Bosz, red.) kwam naar me toe en wilde met me praten. Ik was benieuwd wat hij me wilde vertellen en hij zei vervolgens dat ik geselecteerd was voor Oranje.”

“Ik dacht dat hij een grapje maakte, dus ik ging eerst op internet kijken of het echt zo was. Daar zag ik dat ik bij Oranje zat. Mijn telefoon ontplofte vervolgens”, vervolgt De Ligt, die zijn debuut voor Oranje maakte in het met 2-0 verloren uitduel met Bulgarije in maart 2017. “Ik heb direct mijn vader gebeld om het nieuws te vertellen. Het is zo’n enorme eer om voor het Nederlands elftal te spelen. Dat ik in staat was om al op mijn zeventiende voor Oranje te spelen, is ongelofelijk. Om eerlijk te zijn, was ik wel verrast. Ik had niet verwacht dat ik op zo’n jonge leeftijd al opgeroepen zou worden. Maar ik was er klaar voor.”