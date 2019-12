‘Feyenoord-flop’ wekt interesse Napoli en Tottenham: ‘10 miljoen is te weinig’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Sofyan Amrabat (23), die na moeizame jaren bij Feyenoord en Club Brugge zijn draai weer heeft gevonden bij Hellas Verona. Amrabat is dit seizoen gezien een van de grote revelaties van de Serie A en zijn naam wordt zelfs al genoemd bij clubs als Napoli, Internazionale en Tottenham Hotspur.

Door Robin Bruggeman

Amrabat gold een jaar of twee geleden als een van de meest besproken voetballers op de Nederlandse velden. De middenvelder ruilde FC Utrecht in de zomer van 2017 voor een bedrag van vier miljoen euro in voor Feyenoord en werd in de maanden daarna nogmaals geconfronteerd met een belangrijke keuze. De in Huizen geboren Amrabat speelde zijn jeugdinterlands voornamelijk voor Marokko, maar had zich door zijn goede prestaties in de Domstad eveneens in de kijker gespeeld bij het Nederlands elftal. Een gesprek met de KNVB en toenmalig bondscoach Dick Advocaat ten spijt, besloot de controleur uiteindelijk om, net als zijn negen jaar oudere broer Nordin Amrabat eerder had gedaan, zijn toekomst te verbinden aan de Leeuwen van de Atlas. De inmiddels achtvoudig international van het Noord-Afrikaanse land was daarna geen optie meer voor Oranje en ook in Rotterdam raakte hij in de daaropvolgende maanden langzaam uit beeld.

Amrabat toog nog naar De Kuip met het plan om Karim El Ahmadi of Tonny Vilhena te kunnen vervangen op het kampioensmiddenveld van de club. El Ahmadi en Vilhena bleven de Rotterdammers die zomer echter trouw, waardoor zij in seizoen 2017/18 de middelste linie vormden met Jens Toornstra. De nieuwkomer kwam zodoende in zijn eerste, en naar later zou blijken enige, seizoen in Rotterdamse dienst, tot 21 wedstrijden in de Eredivisie, waarvan hij slechts 11 keer de 90 minuten volmaakte en tevens verschillende keren door trainer Giovanni van Bronckhorst als rechtsback gebruikt werd. Een jaar na zijn entree besloot Amrabat dan ook op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging en nadat de Belgische topclub Club Brugge zich met een bod van ruim twee miljoen meldde, besloot een weifelend Feyenoord mee te werken aan een vertrek van de speler die eerder nog met zulke hoge verwachtingen binnen werd gehaald.

Amrabat kwam uiteindelijk tot 33 officiële wedstrijden namens Feyenoord

‘Feyenoord doet deze transfer met tegenzin’

“Sofyan heeft bij mij maandenlang aangegeven heel veel moeite te hebben met zijn rol bij Feyenoord. Dat is heel spijtig te moeten vernemen, omdat concurrentie nu eenmaal bij een topclub hoort. Uiteraard probeer je dat te managen, maar als een speler uiteindelijk per se direct weg wil, gaat het er uiteindelijk om een oplossing te vinden met altijd het clubbelang voorop en kijkend naar de omstandigheden. Met deze transfersom en de mogelijkheden om in de toekomst nog aanvullende bedragen te ontvangen, hebben we in dit geval deze oplossing gevonden. Niettemin blijft dit een transfer die we bij Feyenoord met tegenzin doen”, was in augustus vorig jaar de reactie van Van Geel nadat de deal met Club was afgerond. Voor Amrabat zelf leek zijn verhuizing naar België een nieuwe kans in te luiden en de middenvelder was vastbesloten alles uit zijn nieuwe avontuur te halen: “Het was een wijze les, ja. In het begin was iedereen superpositief. Ik was zogezegd de koning, de beste middenvelder van Nederland. Ik moest opgeroepen worden voor Oranje, vonden ze. Iedereen trok aan me, ik kreeg twintig interviewaanvragen. In de krant werd zelfs een debat gevoerd of ik nu voor Marokko of voor Nederland moest kiezen.”

“Zelfs van mijn trainer, Giovanni van Bronckhorst, wilden ze weten wat hij me had geadviseerd. Terwijl ik helemaal geen zin had in die discussie. Ik wilde gewoon voetballen”, blikte hij begin dit begin dit jaar terug in gesprek met de Belgische krant De Morgen. “Maar ik weet nu hoe keihard de voetbalwereld kan zijn. Twee maanden na de discussie voor welk land ik zou kiezen, was ik zogezegd niets meer. Ik zat op de bank. Eén fout en het kan zo omslaan.” Zijn dienstverband in Brugge verliep echter ook niet zoals gehoopt voor Amrabat. De middenvelder kreeg in de eerste maanden van het seizoen telkens slechts een handvol minuten als invaller, nadat zijn eerste basisplaats in het Belgische bekertoernooi met een uitschakeling door derdeklasser SK Deinze uit was gelopen op een deceptie. Sterke optredens tegen Borussia Dortmund in de Champions League en tijdens de kraker tegen Standard Luik leken vervolgens een opleving in te luiden en in de Belgische pers werd meteen volop de loftrompet gestoken over Amrabat, die daarvoor nog als een ‘miskoop’ werd bestempeld. Zo noemde Het Laatste Nieuws hem na zijn goal tegen Standard al de ‘nieuwe Yaya Touré’ en was ook ploeggenoot Stefano Denswil positief: “Sofyan is ijzersterk. Kijk naar die benen, man. En naar die sterke kont van hem. Wat gooit hij die graag vol in de strijd.”

Even leek het erop dat Amrabat zich na goede optredens tegen Borussia Dortmund en Standard Luik in de basis zou spelen bij Club Brugge

Amrabat zelf bleef, wijs geworden door zijn ervaringen in de Eredivisie, in deze fase echter nuchter: “Dit is ook wel weer een beetje de waan van de dag. Kijk, als je niet speelt, ben je een miskoop. Vandaar dat je na een goeie prestatie nederig moet blijven. Want als ik volgende week slecht zou spelen, kan ik er zogezegd niets van.” Hoe waar deze woorden waren bleek een paar weken later weer toen hij langzaam uit de basiself verdween en in de play-offs na het reguliere seizoen vooral genoegen moest nemen met een helft hier en daar als invaller. In april ontbrak hij tegen Anderlecht zelfs helemaal in de selectie nadat er zich volgens de Belgische media ‘iets’ had voorgedaan op de training. Amrabat zou een elleboogstoot hebben gekregen van ploeggenoot Krépin Diatta, waarna hij een dag later niet kwam opdagen op de training. “Ik heb de beste 21 spelers geselecteerd. Anderen waren mentaal meer klaar dan Amrabat”, was toen de verklaring van trainer Ivan Leko tegenover Het Nieuwsblad.

Nieuwe transfer

Nadat hij in de eerste vier wedstrijden van het huidige seizoen drie keer negentig minuten op de bank zat, besloot Amrabat eind augustus eieren voor zijn geld te kiezen en voor het tweede jaar op rij een nieuwe club te zoeken. Het net gepromoveerde Hellas meldde zich vervolgens in Brugge en de clubs kwamen al snel tot een akkoord. i Gialloblu huren de middenvelder tot volgend jaar zomer van Club, waarbij zij naar verluidt ook een optie hebben bedongen om hem voor 3,5 miljoen definitief over te nemen. Aan deze deal leken de Belgen zich in eerste instantie geen buil te kunnen vallen, aangezien de club in het geval van een gelichte optie in ieder geval een miljoen winst zou maken ten opzichte van de aan Feyenoord betaalde transfersom. Enkele maanden later lijkt Club zichzelf echter flink in zijn voet te hebben geschoten, daar Hellas zich heeft ontpopt tot een van de grote verrassingen van het Serie A-seizoen, met Amrabat als een van de belangrijkste pijlers onder de successen. De voor aanvang van deze voetbaljaargang als gedoodverfde degradatiekandidaat aangemerkte ploeg staat begin december keurig elfde en blijkt voor iedereen een lastige tegenstander. Alleen de topclubs incasseerden vooralsnog minder doelpunten dan de club uit de regio Veneto en Hellas sprokkelde in de eerste maanden van het seizoen genoeg punten bij elkaar om een geruststellende afstand tot de degradatiestreep te kunnen scheppen.

Amrabat is, doorgaans naast routinier Miguel Veloso, een belangrijke schakel in het elftal van trainer Ivan Juric en de aanwezigheid van de controleur is een van de redenen dat Hellas zo weinig doelpunten tegen krijgt. Zijn goede prestaties leiden dan ook al tot de nodige geruchten in de Italiaanse pers en Tottenham, West Ham United, Fiorentina, Lazio en Inter passeerden de afgelopen weken de revue als mogelijke nieuwe werkgever van de middenvelder. Napoli, dat een dramatisch seizoen doormaakt, is naar verluidt echter het meest concreet en i Partenopei zouden volgens het doorgaans goed ingevoerde Sky Italia zelfs al een bod van tien miljoen euro hebben neergelegd in Verona. Of dit genoeg is om Amrabat over te kunnen nemen, valt echter te bezien. Trainer Ivan Juric liet onlangs op een persconferentie weten eigenlijk meer geld te verwachten: “Gezien de bedragen die tegenwoordig betaald worden, denk ik dat tien miljoen erg weinig is.” De oefenmeester krijgt bijval van zijn voorzitter Maurizio Setti, die liet weten niet van plan te zijn om spelers te verkopen: “Het is natuurlijk plezierig om te weten dat er grote clubs naar onze spelers kijken, dat is een bron van trots en we zijn er blij mee. Het seizoen is echter nog lang en we willen onszelf niet van onze beste spelers ontdoen.”

Hellas weet zich voorlopig onder trainer Ivan Juric prima te weren in de Serie A

‘Napoli zou perfect voor hem zijn’

Amrabats zaakwaarnemer Mohammed Sinouh liet in gesprek met Calciomercato onlangs echter weten niets uit te sluiten en ook broer Nordin Amrabat zou een verhuizing van de middenvelder naar het Stadio San Paolo wel zien zitten. “Verschillende clubs hebben naar Sofyan geïnformeerd, ik word vaak gebeld. Sofyan is een enorm getalenteerde en jonge speler, hij is de revelatie van die Serie A-seizoen en het is daarom normaal dat alle topclubs hem volgen. Of hij naar Napoli gaat? Ik heb een afspraak met Sofyan gemaakt: tot januari denk je alleen aan Hellas. We zullen pas in de komende transferperiode over zijn toekomst praten”, waren onlangs de woorden van Sinou. Nordin Amrabat deed hier tegenover Radio Marte nog een schepje bovenop: “Sofyan doet het enorm goed. Hij speelt nu al een paar maanden op een heel hoog niveau. Hij moet echter wel hard blijven werken, hij mag niet tevreden zijn. Ik kijk al zijn wedstrijden en neem hem onder mijn hoede, als een goede broer. Hij verbetert zichzelf enorm, maar als ik ergens kritisch over moet zijn, zou ik zeggen dat hij meer doelpunten moet maken, zelfs als ik zie dat spelers als Sergio Busquets en Casemiro die dezelfde rol vervullen niet zoveel scoren. Sofyan is nu 23, hij kan nog steeds beter worden en dat moet ook.”

“Interesse van Napoli? Ik heb het er met de zaakwaarnemer van mijn broer over gehad en hij heeft bevestigd dat er interesse is van Napoli, van een andere Italiaanse club en van wat Engelse teams. Ik hoef het verder niet over zijn toekomst te hebben omdat hij een zaakwaarnemer heeft en zich op dit moment op Hellas focust.” De huidige aanvaller van Al-Nassr denkt echter wel dat zijn jongere broer goed bij Napoli zal passen. Een dergelijke overstap kwam een aantal jaar geleden al eens ter sprake toen Amrabat nog bij Watford actief was en met ploeggenoten die allen een verleden hebben in Napels over Sofyan sprak: “Toen ik bij Watford speelde heb ik video’s van mijn broer aan Valon Behrami laten zien en hij zei dat Sofyan perfect in de Serie A zou passen. Daarna heb ik hem, afgaande op verhalen van Miguel Britos, Juan Camilo Zúñiga, Behrami en Omar El Kaddouri, verteld dat Napoli de perfecte club voor hem zou zijn. Door een speling van het lot hebben we het nu echt over interesse van die club. Door wat mijn voormalige ploegmaten mij hebben verteld, denk ik dat zijn speelstijl perfect bij Napoli past. De mensen daar zullen enorm van zijn spel genieten.”