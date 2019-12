‘Van de Beek hoog op de lijst; transfer kan binnen paar uur afgerond zijn’

Donny van de Beek staat nog altijd op de radar van Real Madrid. De 22-jarige middenvelder van Ajax, die nog tot medio 2022 vastligt, werd afgelopen zomer hevig gelinkt aan de Spaanse grootmacht, maar een transfer bleef uit voor de Oranje-international. Van de Beek staat nog altijd hoog op het lijstje van de leiding van Real, maar trainer Zinédine Zidane heeft een andere favoriet.

Afgelopen zomer werd Real naast Van de Beek ook in verband gebracht met Christian Eriksen en Paul Pogba. Laatstgenoemde geldt nog altijd als favoriet van Zidane, zo claimt Marca woensdag. De trainer vindt zelfs dat de clubleiding hem de komst van Pogba verschuldigd is, daar Zidane in maart het roer overnam bij Real na aandringen van de club. Zidane ziet Pogba nog altijd als 'het ontbrekende puzzelstukje'.

Pogba, die nog tot medio 2021 vastligt bij Manchester United, heeft zelf ook oren naar een overstap naar de Koninklijke. De leiding van Real twijfelt echter of Pogba wel zou passen binnen de selectie. Daarnaast wil Real ook ruimte bieden aan talenten die mogelijk doorbreken. Zowel Pogba als Zidane hoopt dat een transfer naar Real deze winter of komende zomer plaats gaat vinden.

Real heeft twee andere opties als versterkingen voor het middenveld. Naast de bijna transfervrije Eriksen van Tottenham Hotspur staat Van de Beek op de lijst. De Ajacied is de favoriet van de clubleiding, aldus Marca. De Spaanse sportkrant meldt dat het strikken van Van de Beek binnen een paar uur moet lukken als men besluit vol te gaan voor de Oranje-international.