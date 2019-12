Piqué reageert met kwinkslag naar Bale op verwijten in Spaanse media

Er was de afgelopen tijd in Spanje het nodige te doen om Gareth Bale. Nadat Wales zich kwalificeerde voor het EK, poseerde de aanvaller van Real Madrid achter een vlag met de tekst ‘Wales. Golf. Madrid. In that order’. Gerard Piqué krijgt tevens het verwijt dat zijn prioriteiten niet bij het voetbal liggen en de verdediger reageert met een kwinkslag naar het incident met Bale op die berichten.

Piqué is als investeerder betrokken bij het Davis Cup-toernooi in het tennis en noemde dat ooit ‘het project van zijn leven’. “Voetbal, voetbal, voetbal”, reageert Piqué gevat als hem naar zijn prioriteiten gevraagd wordt, met een verwijzing naar de ‘Wales. Golf. Madrid’-vlag. “Ik weet dat er afgelopen weken journalisten waren die schreven dat ik afgeleid zou zijn door de Davis Cup. Ik weet dat ze van me houden.”

“Deze award is van afgelopen jaar en toen was ik al betrokken bij de Davis Cup, dus komend seizoen zal dit hetzelfde zijn. Je kan dingen naast elkaar doen”, zegt de verdediger van Barcelona op het Catalaanse voetbalgala, waar hij de prijs voor beste Catalaanse voetballer van het jaar in ontvangst mocht nemen. “Ik ben blij en trots, ik wil mijn ploeggenoten en de club bedanken. Zonder hen had ik dit soort awards niet in ontvangst kunnen nemen, hopelijk kunnen we weer zo’n succesvol jaar hebben.”

“Ik voel nog steeds het verlangen om op het veld te staan en hoop dat we dit jaar veel prijzen kunnen pakken, daar hebben de mensen die schrijven niks mee te maken”, zo tekent AS op uit de mond van Piqué. “Ik geniet ervan, hoe meer jaren ik nog kan spelen, hoe beter. De dag waarop ik om wat voor reden dan ook niet meer voor Barcelona kan spelen, zal ik vertrekken. Op dit moment leef ik mijn droom in het Camp Nou. Als mijn benen en hoofd het toestaan, zal ik voorlopig doorgaan.”