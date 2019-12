Boze Ten Hag schreeuwde in de kleedkamer: ‘Het was ook terecht’

Ajax leek zondag tegen FC Twente op weg naar de eerste competitienederlaag van het seizoen. De Tukkers kwamen in eigen huis op een 2-0 voorsprong, waardoor puntverlies dreigde voor de ploeg van Erik ten Hag. Ajax vocht zich echter sterk terug en won uiteindelijk met 2-5, tot tevredenheid van Dusan Tadic. De aanvaller erkent dat het in de pauze onrustig was in de kleedkamer van Ajax.

"Het was mooi om terug te zijn bij Twente, maar ook wel een beetje gek", zegt Tadic, die van 2012 tot 2014 speelde bij FC Twente, in gesprek met Voetbal International. "Ik heb hier een mooie tijd gehad en al die herinneringen kwamen ook terug. Veel mensen die ik kende, zijn vertrokken, maar ik heb nog wel wat bekende gezichten gezien."

Tadic erkent dat de 2-0 achterstand 'een schok' was. "We hebben het erover gehad dat een lunchwedstrijd altijd lastig is en dat we scherp moesten beginnen. Dat deden we niet. We verloren de eerste helft de ballen veel te gemakkelijk, terwijl de restverdediging niet goed stond. Dat mag ons nooit gebeuren", aldus Tadic, die aangeeft dat hij en de andere spelers beseften dat ze niet in paniek moesten raken.

De Serviër erkent dat Ten Hag tijdens de rust 'flink boos' was. "Schreeuwen? Ja, ook wel een beetje. Het was ook terecht. Hij heeft ons goed wakker geschud, want daarna hebben we het recht gezet. We scoorden drie keer in vijftien minuten, we begonnen wél scherp aan de tweede helft en dan wordt het voor onze tegenstanders direct heel moeilijk."