Ex-pupil lanceert vanuit Nederland felle aanval op José Mourinho

Joshua Bohui heeft in gesprek met Manchester Evening News uitgehaald naar José Mourinho. De aanvaller van NAC Breda, die van 2016 tot 2019 actief was in de jeugdopleiding van Manchester United, zegt dat de huidige manager van Tottenham Hotspur in zijn tijd op Old Trafford geen oog had voor de Engelsman en hem slecht behandelde.

Het interview van Bohui met de lokale krant wordt in de Engelse media omschreven als een astonishing attack op de oefenmeester. "Het was een zware tijd, want ik werd destijds oneerlijk behandeld door de manager. Ik raakte echt gefrustreerd door de wijze waarop hij me behandelde", doelt de jongeling op Mourinho, die van medio 2016 tot december 2018 actief was in Manchester.

"Sommige woorden die hij gebruikte, waren voor mijn gevoel onnodig. Dit heb ik meerdere keren aangekaart bij de club", aldus Bohui, die besloot zijn contract bij United niet te verlengen door de nare ervaringen. "Ik heb de aanbiedingen geweigerd, want ik geloofde niet dat ik ooit in het eerste zou doorbreken als je kijkt naar hoe ik eerder behandeld werd. Ze keken niet naar mij om."

Bohui ziet dat Ole Gunnar Solskjaer de jeugd wel meer kansen biedt. "Ik ben heel blij voor een paar van mijn ex-ploeggenoten, die nu kansen krijgen. Ik geloof ook echt dat Ole kijkt naar de jeugd", aldus de twintigjarige buitenspeler, die geen spijt heeft van zijn overstap van United naar NAC. "Dit verloop is misschien wat ongelukkig voor mij. Maar ik heb zeker geen spijt van mijn besluit."