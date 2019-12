Het Nieuwsblad: Mertens kan komende zomer ‘transfer van zijn leven’ maken

Internazionale is buitengewoon geïnteresseerd in Dries Mertens, zo weet Het Nieuwsblad te melden. De Belgische krant schrijft woensdagochtend dat de 32-jarige aanvaller komende zomer ‘de transfer van zijn leven’ kan maken. Mertens is bij zijn huidige werkgever Napoli in het bezit van een aflopende verbintenis en weinig wijst erop dat hij die nog gaat verlengen, waardoor hij over een aantal maanden transfervrij is.

Het zag er de afgelopen maanden naar uit dat Napoli-president Aurelio De Laurentiis niet van plan was om Mertens nog een nieuw contract aan te bieden. “Elke speler heeft een bepaalde prijs, afhankelijk van waar ze spelen, hoe ze spelen, hoe oud ze zijn en wat ze doen. Als ze (Mertens en Callejón, red.) zichzelf in de uitverkoop willen doen richting China, om daar overbetaald voor twee of drie jaar een schijtleven te leiden, dan is dat hun probleem”, zei de flamboyante voorzitter van Napoli in gesprek met Sky Italia.

La Repubblica schreef onlangs dat De Laurentiis toch met Mertens om de tafel wil, maar die toenaderingspoging zou te laat kunnen zijn. Internazionale zou meer dan concreet geïnteresseerd zijn in de diensten van de Belgische aanvaller en dat heeft alles te maken met het mogelijke vertrek van Lautaro Martínez. De Argentijnse spits maakt dit seizoen furore aan de zijde van Romelu Lukaku en staat in de belangstelling van Barcelona. Bij Internazionale zou men rekening houden met een vertrek, waardoor Mertens in beeld is gekomen.

Trainer Antonio Conte zou een ‘stille bewonderaar’ van Mertens zijn en heeft eerder geprobeerd om hem naar Chelsea te halen, al ging dat niet door omdat het bestuur van the Blues geen restwaarde in de Belg zag. De clubleiding van Internazionale heeft geen problemen met zijn leeftijd en zou bereid zijn om deze eis van de oefenmeester in te willigen, waardoor i Nerazzurri hun intenties hebben duidelijk gemaakt bij de aanvaller. Mertens werd eerder in verband gebracht met een overstap naar China, maar wil naar verluidt graag in Italië blijven.

In de komende tijd moet blijken of Internazionale tot een persoonlijk akkoord met Mertens kan komen, aangezien hij vanaf januari vrij is om te onderhandelen met andere clubs. De Corriere dello Sport en La Gazzetta dello Sport schreven eerder al dat de club uit Milaan bereid is om de aanvaller zes miljoen euro per jaar te bieden. Mertens staat sinds 2013 onder contract bij Napoli en kwam dit seizoen in achttien wedstrijden tot acht doelpunten en twee assists. Eerder speelde hij voor onder meer PSV, FC Utrecht, AGOVV en AA Gent.