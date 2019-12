‘Het tegendeel gebeurde, De Ligt stond als een kerel voor de camera’

Denzel Dumfries is sinds kort aanvoerder van PSV. De 23-jarige rechtsback nam de band over van middenvelder Pablo Rosario, die gebukt leek te gaan onder zijn rol als leider bij de Eindhovenaren. De aanvoerderskwestie bij PSV is voor het Algemeen Dagblad aanleiding om af te vragen waar een goede captain aan moet voldoen.

Kevin Hofland, trainer van Fortuna Sittard, zegt dat een prille leeftijd niets zegt over een aanvoerder. "Je hebt jongens die van nature leider zijn, zoals Perr (Schuurs, ex-speler van Fortuna, red.). En als je dan ook nog eens de beste speler van het team bent, is het logisch om zo iemand meteen aanvoerder te maken. Een aanvoerder word je niet. Een aanvoerder bén je."

Bram van Polen, met 34 jaar de oudste aanvoerder in de Eredivisie, is ook van mening dat leeftijd geen factor is. De ervaren verdediger van PEC Zwolle stelt dat het erom gaat dat je ploeggenoten je accepteren en dat je overeind blijft bij tegenslag. "Mooiste voorbeeld vind ik De Ligt na zijn ongelukkige eerste interland namens Oranje, tegen Bulgarije."

"Hij had compleet in zijn schulp kunnen kruipen. Het tegendeel gebeurde. Als een kerel stond hij voor de camera. Zelfkritisch, schuldbewust, maar ook met de uitstraling van: het komt goed. Er óók staan op lastige momenten, daaraan herken je een aanvoerder. En dat moet in je zitten. Voor sommige jongens kan de band, denk ik, ook heel zwaar voelen."

Teun Koopmeiners, 21 jaar, is dit seizoen door trainer Arne Slot tot aanvoerder benoemd bij AZ. "De trainer zei dat hij een leiderstype zocht, iemand die de normen en waarden van de club vertegenwoordigt en die de cultuur van AZ kent", aldus de middenvelder, die leeftijd ook niet relevant vindt. "Het regelen van de kerstpakketten, ook dat hoort erbij. Wanneer je daar je plezier uit haalt, ben je een geschikte aanvoerder. Of je dan 17 bent of 37, doet niet ter zake."