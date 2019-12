Klopp: ‘Als wij wel betrokken zouden zijn, zou niemand daar van weten’

De naam van Jadon Sancho wordt de laatste tijd veelvuldig genoemd in de Engelse pers. De negentienjarige aanvaller wordt begeerd door diverse topclubs en Borussia Dortmund kan naar verluidt in januari de eerste aanbiedingen tegemoet zien. Liverpool zou een van de gegadigden zijn voor Sancho en manager Jürgen Klopp onderhoudt door zijn verleden nog warme banden met die Borussen, maar hij weigert zich erover uit te laten.

“Hij is een hele goede speler. Ik heb geen idee waar die geruchten vandaan komen. Niet van ons in ieder geval, want wij praten er nooit over. Als wij wel betrokken zouden zijn, zou niemand daar van weten. Los van mensen die er absoluut niet over zouden praten. Er is niks te zeggen. Ik weet hoe het klinkt, maar ik kan er niks aan doen. Er is niks te zeggen, want betekent dat er voor mij niks over te vertellen is”, zo tekent The Independent op uit de mond van Klopp. Liverpool is in ieder geval niet de enige club met belangstelling voor Sancho.

Klopp: 'Rechtvaardig geweest als Virgil van Dijk had gewonnen'

Ook bij onder meer Chelsea en Paris Saint-Germain en Manchester United werd de naam van de Engels international genoemd, al hebben the Blues voorlopig nog een transferverbod. Het is nog onduidelijk of Borussia Dortmund bereid is om in januari mee te werken aan het vertrek van de jonge aanvaller, maar er zal hoe dan ook een megabedrag op tafel moeten komen. Die Borussen schatten Sancho hoger in dan Ousmane Dembélé, die in 2017 voor 125 miljoen euro de overstap naar Barcelona maakte.

Klopp sluit niet uit dat de koploper van de Premier League in januari zaken gaat doen. “We praten er verder niet over, maar we zijn altijd bereid om iets te doen als dat ons kan helpen”, geeft de Duitse oefenmeester te kennen. “Als dat niet kan, dan niet. We zullen zien. Ik denk dat de zomerse transferwindow moeilijker is, omdat die op verschillende momenten sluit in Europa. We zullen zien hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. De huidige zomerse transferwindow doet Engelse clubs alleen maar pijn.”