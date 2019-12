‘Een fascinerend verhaal achter dit pulpberichtje: de aftakeling van Ronaldo’

Sjoerd Mossou ziet dat Cristiano Ronaldo aan het aftakelen is. De journalist komt in zijn column voor het Algemeen Dagblad tot deze conclusie naar aanleiding van de rel die Virgil van Dijk maandagavond veroorzaakte. De verdediger van Liverpool grapte voorafgaand aan de Ballon d'Or-verkiezing met de vraag of de aanvaller van Juventus wel als concurrent van hem kon worden gezien bij de verkiezing van France Football.

Mossou ziet dat de grap van Van Dijk in het buitenland her en der verkeerd wordt opgevat, bijvoorbeeld door de zus van Cristiano Ronaldo, die tekeer ging tegen de Oranje-international. "Zo gaan die dingen, waait wel weer over, lekker belangrijk. Toch schuilt er een fascinerend verhaal achter dit winderige pulpberichtje. Dat verhaal heet: de aftakeling van Cristiano Ronaldo", aldus Moussou.

De columnist constateert dat de 34-jarige Portugees steeds meer moeite heeft om zijn stempel te drukken. "Het gaat niet meer. Althans, alles gaat moeizamer dan het ooit eerder is gegaan. De bal blijkt steeds vaker een vijand. Zijn voeten weigeren steeds vaker wat zijn brein heeft bedacht. Ronaldo wordt steeds vaker gewisseld bij Juventus en er is niemand die dat heel raar vindt, behalve hijzelf."

Mossou wil Ronaldo nog niet afschrijven en ziet veel strijdlust bij de superster. "Ronaldo vecht en bidt en worstelt en verbijt en snikt en weigert toe te geven. (...) Bij Ronaldo past geen zelfrelativering, laat staan zelfspot. Hij lijkt me niet het type dat schoonheid herkent in zijn eigen neergang, of iemand die het menselijk tekort omarmt. De Gouden Bal van 2042? Ronaldo moet en zal hem winnen."