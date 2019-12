Manchester City spoelt kater weg met weergaloze treffers

Manchester City heeft zich dinsdagavond hersteld van het puntverlies tegen Newcastle United van afgelopen weekeinde. The Citizens waren op Turf Moor te sterk voor Burnley en keerden met een 1-4 overwinning huiswaarts. Gabriel Jesus, Rodri en Riyad Mahrez kwamen namens de bezoekers tot scoren, terwijl Robbie Brady kort voor tijd iets terugdeed namens Burnley.

Na het 2-2 gelijkspel op bezoek bij Newcastle United van afgelopen weekeinde is de achterstand van Manchester City op koploper Liverpool opgelopen tot elf punten. Op bezoek bij middenmoter Burnley gingen the Citizens uitermate goed van start. Na zes minuten spelen lag de bal al in het net op Turf Moor, maar een doelpunt van Gabriel Jesus werd geannuleerd wegens buitenspel. Een kleine twintig minuten later zette de Braziliaan op fraaie wijze wél de openingstreffer op het scorebord, toen hij de bal achter Burnley-doelman Nick Pope krulde.

Manchester City domineerde de eerste helft en had voor rust nog de marge kunnen verdubbelen. Burnley had het echter aan Pope te danken dat de schade beperkt bleef, doordat de sluitpost met de voeten een treffer van Bernardo Silva voorkwam. Kort na rust kreeg Manchester City wel zijn tweede treffer van de avond. David Silva bediende Gabriel Jesus, die voor zijn man kwam en het leer in de bovenhoek plaatste. De Braziliaanse aanvaller kreeg kort daarna een mogelijkheid om zijn derde van de avond te maken, maar het was uiteindelijk Rodri die de wedstrijd twintig minuten voor tijd in het slot gooide.

De Spaanse middenvelder kreeg de bal op de rand van het strafschopgebied voor de voeten en schoot op fantastische wijze raak. Dankzij een lage schuiver van de ingevallen Mahrez vergrootte Manchester City in de slotfase de marge naar vier, maar het slotakkoord werd uiteindelijk verzorgd door Brady. De Iers international kreeg de bal voor de voeten in het strafschopgebied en bepaalde op overtuigende wijze de eindstand op 1-4.

Crystal Palace - Bournemouth 1-0

De kansen in de eerste helft waren op een hand te tellen, maar toch liepen de emoties op Selhurst Park hoog op. Na negentien minuten spelen kreeg Mamadou Sakho een rode kaart voor een grove charge met gestrekt been op Adam Smith. Dat was niet de enige domper voor de thuisploeg, daar Patrick van Aanholt tien minuten later geblesseerd moest afhaken. Bournemouth, met Nathan Aké en Arnaut Danjuma in de basis, kon echter niet van de overtalsituatie profiteren en incasseerde een kwartier voor tijd zelfs de 1-0: Jeffrey Schlupp mocht ongehinderd oprukken, werd niet aangepakt en schoot de bal achter Aaron Ramsdale, die toch ogenschijnlijk meer had kunnen doen. Crystal Palace staat nu voorlopig vijfde.