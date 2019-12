Ajax moet vrezen in aanloop naar beslissend Champions League-duel

Quincy Promes moet de thuiswedstrijd tegen Willem II van komende vrijdag aan zich voorbij laten gaan, zo maakt Ajax via de officiële kanalen wereldkundig. De aanvaller viel afgelopen zondag in de uitwedstrijd tegen FC Twente (2-5 zege) uit met een spierblessure aan zijn onderbeen. In de komende dagen moet blijken of Promes na het duel met de Tilburgers meer wedstrijden moet missen.

Na het duel met Willem II volgt voor Ajax op dinsdag de thuiswedstrijd tegen Valencia in de Champions League. De Amsterdammers hebben tegen de Spaanse club aan een punt zeker voldoende om te overwinteren in het miljardenbal. Promes is dit seizoen tot dusver van grote waarde bij Ajax, met 14 doelpunten en 4 assists in 21 officiële wedstrijden. In de Champions League verzorgde de aanvaller voorlopig vier doelpunten en een assist.

Promes raakte afgelopen zondag in de wedstrijd tegen FC Twente geblesseerd aan een ‘spier in het onderbeen’, zo meldt Ajax. De aanvaller moest na 26 minuten spelen het veld verlaten voor Klaas-Jan Huntelaar, die later een doelpunt voor zijn rekening zou nemen in Enschede. Trainer Erik ten Hag gaf na afloop al te kennen dat hij bezorgd was over de blessure van Promes, daar hij tevens Zakaria Labyad en David Neres al moet missen.

“De komende dagen wordt meer duidelijkheid verwacht over zijn inzetbaarheid in de volgende wedstrijden, maar de competitiewedstrijd van aanstaande vrijdag tegen Willem II komt voor de international sowieso te vroeg”, schrijft Ajax op zijn website. Voor de Amsterdammers wachten na de wedstrijden tegen Willem II en Valencia voor de winterstop nog ontmoetingen met AZ, Telstar en ADO Den Haag.