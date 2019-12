Megan Rapinoe haalt uit naar ‘grote sterren’ van het mannenvoetbal

Megan Rapinoe vindt dat meer kopstukken uit het mondiale voetbal zich moeten uitspreken tegen homofobie en racisme. Rapinoe won maandagavond de Ballon d'Or Feminin en werd daarmee de opvolger Olympique Lyon-aanvaller Ada Hegerberg. De Amerikaanse voetbalster stelt in gesprek met France Football dat ook de FIFA strenger moet optreden.

"Gianni Infantino (president van de FIFA, red.) zou niet hebben gesproken over homofobie of racisme als ik niet van de partij zou zijn geweest", doelt Rapinoe op haar prijs en haar prominente aanwezigheid in het vrouwenvoetbal. "Lange tijd werden deze onderwerpen niet eens besproken. Nu weet hij dat ik er ben. Ik, en anderen, zullen hem blijven bestoken over deze onderwerpen."

"Door geluid te maken, dwing je mensen met verantwoordelijkheden om te reageren. Doordat we nu gehoord worden, zeggen allerlei anonieme mensen van over de hele wereld dat onze eisen van gelijke betaling en ons gevechten tegen racisme en seksisme terecht zijn. Deze Ballon d'Or zorgt ervoor dat ik nu nog meer de spelers direct kan aanspreken op hun gedrag."

"De grote sterren zeggen helemaal niets! Sterling en Koulibaly hebben tenminste hun mond opengetrokken, omdat ze zelf slachtoffer zijn van racisme. Maar wie nog meer?", aldus de wereldkampioen, die meer eist van de sterspelers in het mannenvoetbal. "Ik heb het streven om grote namen te dwingen hun mond open te trekken. Het maakt me niet uit dat ik dan een last ben voor sommigen."