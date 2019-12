‘Ze leggen het af op tactiek, vreemd met een hoofdcoach als Ten Hag in huis’

Henk Spaan hoopt dat Naci Ünüvar zich op de juiste positie kan blijven ontwikkelen. De zestienjarige middenvelder van Ajax geldt als een toptalent in de opleiding van de Amsterdamse club en wordt een grote toekomst voorspeld. Spaan benadrukt echter wel dat Ünüvar goed gebruikt moet worden, waardoor de creatieveling stappen kan blijven maken.

Spaan haalt in zijn column voor Het Parool aan dat hij Ajax Onder-19 vorig seizoen twee keer had zien verliezen van de talenten van AZ, terwijl de Amsterdammers afgelopen zaterdag ook met 2-0 en 3-1 achterstonden. "Ze leggen het steeds af op tactiek, vreemd met een hoofdcoach als Ten Hag in huis", aldus Spaan, die de beginopstelling van Ajax Onder-19 niet goed vond.

"Youri Regeer stond opeens rechtsbuiten, Ünüvar linksbuiten en Anass Salah-Eddine centraal achterin, wat nooit goed kan zijn voor diens zelfvertrouwen", aldus Spaan, die na de onderbreking zag dat alle posities weer 'als vanouds' waren. "En zie: Ajax kwam terug tot 3-3 terwijl Brian Brobbey eerst een penalty een meter of zeven had overgeschoten."

De journalist merkte dat Ünüvar ook een andere rol had gekregen, iets wat het spel van Ajax ten goede kwam. "Ünüvar (16) stond op tien, waar hij hoort. De tijd dat hij mocht rijpen op de vleugel is geweest. Hij moet gewoon centraal spelen. Noodzakelijk leerproces", aldus Spaan over Ünüvar, die in mei een contract tot medio 2022 ondertekende in de Johan Cruijff ArenA.