‘ADO heeft contact met beoogde trainer; Martin Jol niet beschikbaar’

ADO Den Haag onderzoekt de mogelijkheden om Maurice Steijn aan te stellen als eindverantwoordelijke, zo meldt Omroep West dinsdagmiddag. De lokale omroep weet te melden dat het eerste contact inmiddels is gelegd. Steijn is momenteel door Al-Wahda uit de Verenigde Arabische Emiraten op non-actief gesteld en verblijft nog altijd in het Midden-Oosten.

Alfons Groenendijk maakte maandag bekend dat hij vertrok bij ADO, de huidige nummer zeventien van de Eredivisie. De trainer had er geen vertrouwen meer in dat hij het tij kon keren en stapte op. Na de bekendmaking van het vertrek van Groenendijk werd Steijn al snel gelinkt aan ADO. Inmiddels is er al contact, maar ADO wil niet inhoudelijk reageren op het laatste nieuws.

ADO wil wel kwijt er 'meerdere kandidaten op het lijstje staan' van technisch directeur Jeffrey van As. De komst van Steijn, die van 2011 tot 2014 al eindverantwoordelijk was in Den Haag, 'is zeker nog niet in kannen en kruiken', zo klinkt het. Zo zou Steijn in financieel opzicht flink moeten inleveren, aangezien hij nog een fors salaris krijgt bij Al-Wahda.

Ook de naam van Martin Jol werd na het vertrek van Groenendijk meteen genoemd, aldus Omroep West. De voormalig speler van FC Den Haag was onlangs, in de rol van commissaris, nog betrokken bij ADO. De oefenmeester heeft echter laten weten momenteel wegens 'omstandigheden' niet beschikbaar te zijn, in welke hoedanigheid dan ook.