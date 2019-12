‘Gekatapulteerde’ De Ligt krijgt nodige steun: ‘Ik praat iedere dag met hem’

Matthijs de Ligt maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Juventus. De twintigjarige verdediger wisselt tot op heden goede optredens af met slippertjes, iets wat de Oranje-international op kritiek in de Italiaanse pers komt te staan. Giorgio Chiellini ziet het echter wel goed komen met zijn jonge ploeggenoot bij la Vecchia Signora.

De 35-jarige stopper geeft in gesprek met Sky Italia aan dat hij het volste vertrouwen heeft in De Ligt, die maandag de Kopa Trophy ontving als beste speler ter wereld onder 21 jaar van het afgelopen seizoen. "Ik praat iedere dag met De Ligt. Hij is slim, wil graag leren en doet dat al heel rap", aldus Chiellini. De veteraan stelt dat zijn teamgenoot nog steeds tijd nodig heeft om zich volledig aan te passen.

De Ligt: 'Deze prijs geeft aan dat ik op de goede weg ben'

"Besef dat hij in 1999 geboren is en dat hij gekatapulteerd is in deze manier van spelen", aldus Chiellini, die zelf nog enkele maanden is uitgeschakeld met een kruisbandblessure. De Italiaanse verdediger erkent dat Juventus momenteel niet zijn beste spel speelt en geeft aan dat het team een nieuwe stap moet zetten in de titelstrijd met Internazionale.

"In de afgelopen jaren hebben we altijd genoten van zeges van 1-0. Nu moeten eraan gewend raken om met meer durf te spelen en risico's te nemen, zoals tegen Inter. We kunnen niet met deze onzekerheid blijven spelen", aldus Chiellini. Afgelopen weekend passeerde Inter Juventus op de ranglijst. De ploeg van Antonio Conte won met 2-1 van SPAL, terwijl Juventus met 2-2 remiseerde tegen Sassuolo.