Oranje kan EK-opponent vlak voor toernooi bekijken tegen Engeland

Engeland speelt in aanloop naar Euro 2020 vriendschappelijk tegen Oostenrijk en Roemenië, zo maakt de voetbalbond FA dinsdagmiddag bekend. The Three Lions kiest met eerstgenoemde voor een tegenstander die afgelopen maandag aan het Nederlands elftal werd gekoppeld in Groep C van het aanstaande EK. Ook Roemenië komt bij Oranje in de poule, mits het land kwalificatie weet af te dwingen.

Het Engelse nationale elftal speelt op dinsdag 2 juni in Wenen tegen Oostenrijk en ontvangt vijf dagen later, op zondag 7 juni, in eigen huis Roemenië. Het is nog niet bekend in welk stadion de oefeninterland tussen Engeland en Roemenië afgewerkt gaat worden. Het zijn de laatste voorbereidingswedstrijden voor de ploeg van bondscoach Gareth Southgate, voordat het EK begint.

Engeland werd maandag bij de loting voor Euro 2020 ingedeeld in Groep D, waar in ieder geval ook Kroatië en Tsjechië inzitten. De derde tegenstander van de Engelsen wordt Schotland, Noorwegen, Servië of Israël. Het toernooi begint voor de Britten op zaterdag 14 juni, als ze op het eigen Wembley aantreden tegen Kroatië.

Bondscoach Ronald Koeman van het Nederlands elftal zal de geplande oefenwedstrijd van Engeland tegen Oostenrijk met rood omcirkelen in zijn agenda. Het wordt voor de keuzeheer van Oranje een van de laatste kansen om het Alpenland in actie te zien, voordat Nederland op woensdag 18 juni op het EK speelt tegen Oostenrijk. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. De derde opponent is nog niet zeker; dat wordt Roemenië indien het land zich plaatst. Zo niet, dan komt Kosovo, Noord-Macedonië, Wit-Rusland of Georgië bij Nederland in de groep.