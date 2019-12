Pikant: Mourinho kan woensdag op Old Trafford al Spurs-record breken

Manchester United en Tottenham Hotspur staan tegenover elkaar op de vijftiende speeldag van de Premier League. Het team van Ole Gunnar Solskjaer won slechts twee van de laatste zes duels in alle competities en de laatste zege dateert alweer van 10 november. In de eerste drie officiële duels onder José Mourinho deed Tottenham iets wat men in april voor het laatst had gedaan: driemaal op rij winnen. Opta blikt vooruit op het duel op Old Trafford, woensdagavond vanaf 20.30 uur.

O Manchester United heeft drie van de laatste zeven thuiswedstrijden tegen Tottenham Hotspur in de Premier League verloren (vier remises), inclusief een 0-3 nederlaag in de vorige voetbaljaargang. Van de 36 voorgaande thuisduels met de Londense club op het allerhoogste niveau gingen er maar 2 verloren: 27 zeges en 7 remises.

O Tegen geen enkele club verloor Tottenham Hotspur meer Premier League-wedstrijden dan tegen Manchester United: 34.

O De uitploeg won afgelopen seizoen beide Premier League-wedstrijden tussen Manchester United en Tottenham Hotspur. Elke van de zeven voorgaande competitiewedstrijden tussen deze clubs was juist in het voordeel van de thuisploeg geëindigd.

O José Mourinho kan de eerste manager in de geschiedenis van Tottenham Hotspur worden die elk van zijn eerste drie competitiewedstrijden op het allerhoogste niveau wint.

O Manchester United verzamelde dit seizoen slechts achttien punten uit de eerste veertien Premier League-duels: vier zeges, zes remises en vier nederlagen. Dat is de slechtste start van the Mancunians aan een competitieseizoen sinds 1988/89, toen men ook achttien punten had en uiteindelijk als elfde eindigde.

O Tottenham Hotspur won zijn laatste uitwedstrijd in de Premier League: 2-3 tegen West Ham United. Het debuut van José Mourinho op de bank van the Spurs leverde zodoende evenveel punten op als in de voorgaande twaalf uitduels in competitieverband onder Mauricio Pochettino: nul zeges, drie remises en negen nederlagen.

Ver esta publicación en Instagram Dele Alli in de eerste drie duels onder José Mourinho ??? ? ?? tegen West Ham United? ? tegen Olympiacos? ?? tegen Bournemouth? ? ? Dele Alli is sinds de aanstelling van José Mourinho bij evenveel Premier League-goals betrokken geweest als in de laatste twaalf competitieduels onder leiding van Mauricio Pochettino? ? Dele Alli zaterdag tegen Bournemouth ?? ? ?? Meeste dribbels(8)? ? Meeste balberoveringen (8)? ?? Meeste schoten (5)? ? Meeste schoten op doel (3)? ?? Meeste doelpunten (2)? ? #dele #premierleague #coys #epl #tottenham #back Una publicación compartida de Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) el 1 Dic, 2019 a las 3:20 PST

O Sinds drie opeenvolgende clean sheets in de Premier League in februari, kreeg Manchester United in slechts 2 van de laatste 25 competitiewedstrijden geen tegendoelpunt om de oren: 36 tegengoals.

O José Mourinho kan pas de derde manager worden die een uitduel in de Premier League bij Manchester United wint mét twee verschillende clubs, na Martin O’Neill en Rafael Benítez. De Portugees won in mei 2005 in dienst van Chelsea al met 1-3 op Old Trafford.

O Zowel Manchester United al Tottenham Hotspur liet dit seizoen in de Premier League twaalf punten liggen na een voorsprong te hebben genomen. Alleen Aston Villa verspeelde nog meer punten na een voordelige marge: dertien.