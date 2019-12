‘Juventus hakt knoop door en wil topbedrag betalen voor negentienjarige’

Sandro Tonali is het topdoelwit van Juventus, zo weet de Italiaanse tak van Goal dinsdag te melden. De negentienjarige middenvelder van Brescia geldt in Italië als een groot talent en staat al bij verschillende Europese grootmachten op de radar. Tonali wordt momenteel getaxeerd op een bedrag van ongeveer vijftig miljoen euro.

Volgens Goal wil Juventus werk maken van de komst van het toptalent. Directeur Fabio Paratici zou Tonali een topprioriteit vinden en waarschijnlijk zal de Italiaanse topclub in de zomer van 2020 willen toeslaan. Men hoopt in Turijn dat een bod van ongeveer 45 tot 50 miljoen euro voldoende zal zijn om de drievoudig A-international in te lijven.

Tonali, die nog tot medio 2021 vastligt bij de hekkensluiter van de Serie A, kan op veel belangstelling rekenen, zo verzekerde Brescia-president Massimo Cellino in oktober. "Eerder zei zijn zaakwaarnemer en zijn ouders dat hij vijftig miljoen euro waard zou zijn. Ik antwoordde dat hij driehonderd miljoen euro waard is. Dat betekent dat ik hem niet ga verkopen."

"Ik heb een droom. Als Sandro het accepteert, ben ik bereid grote financiële offers te doen om zijn contract te verlengen. Hij mag beslissen. Hij kan blijven en hier voetballen of naar een grote club gaan en het risico nemen op de bank te belanden. Alle grote Italiaanse clubs hebben interesse. In het buitenland heb je nog Atlético Madrid, Paris Saint-Germain en Manchester City."