‘Bij Ajax of Feyenoord zou Mark van Bommel er niet meer hebben gezeten’

Hoewel trainer Mark van Bommel met PSV aan een dramatisch seizoen bezig is, lijkt de oefenmeester niet te hoeven vrezen voor zijn baan. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad verschilt de club daarin van zijn grootste twee nationale concurrenten. "Ik denk dat als zoiets bij Ajax of Feyenoord zou gebeuren, de trainer er niet meer had gezeten", aldus de journalist.

PSV is nu al bezig aan een verloren seizoen, maar heeft volgens Elfrink nog twee doelen over. "Wat je nog van het seizoen kan maken is dat je de tweede plek nog kunt halen. Je bent verplicht om daarvoor te vechten. Het is niet uitgesloten dat je nog tweede kunt worden, maar de titel kun je nu echt uit je hoofd zetten. Dat lijkt me duidelijk. PSV moet zich richten op AZ en op de beker. Als je tweede wordt en de beker wint, dan maak je misschien nog een 5,5 of een 6- van je seizoen."

Elfrink sluit uit dat Van Bommel zelf de handdoek in de ring gooit. "Van Bommel kennende zal hij niet zelf gaan opstappen. Dat verwacht ik niet, hoewel het vast weleens door zijn hoofd zal zijn geschoten. Maar daar is hij te strijdbaar voor, dat past niet bij zijn karakter. Wat ik zei: als je de tweede plaats en de beker kunt realiseren kun je misschien nog net met de hakken over de sloot richting volgend jaar. Maar er is wel veel kapot natuurlijk."

Ook Ronald Waterreus vindt het opmerkelijk dat de druk op Van Bommel relatief laag is. "Luister, ik zit hier echt niet te roepen om zijn ontslag, maar ik kan me zo'n serie binnen PSV niet eens heugen", aldus de oud-doelman maandagavond in Peptalk op Ziggo Sport. "Eén gewonnen wedstrijd in acht duels is heel weinig. En we hebben niet elke week tegen Real Madrid en noem het maar op gespeeld. We hebben ook tegen Emmen, sc Heerenveen, FC Utrecht en Willem II gespeeld."