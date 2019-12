De volgende ‘snerende hint’ van Modric aan het adres van Ronaldo

Luka Modric heeft een 'snerende hint' uitgedeeld aan het adres van Cristiano Ronaldo, zo concluderen buitenlandse media. De middenvelder van Real Madrid, vorig jaar winnaar van de Ballon d'Or, overhandigde maandagavond de prijs aan Lionel Messi, die de trofee voor de zesde keer in zijn loopbaan in ontvangst mocht nemen. Na de ceremonie in Parijs besprak de 34-jarige Kroaat de absentie van Cristiano Ronaldo, die in de verkiezing derde werd achter Virgil van Dijk.

Voorafgaand aan het gala deden de geruchten al de ronde dat Ronaldo verstek zou laten gaan bij de uitreiking van de Ballon d'Or. De aanvaller van Juventus bleef maandagavond in Italië om de trofee voor beste speler in de Serie A van vorig seizoen in ontvangst te nemen. Gevraagd naar de afwezigheid van Ronaldo, antwoordde Modric met een heldere boodschap. "Ik ben blij om hier te zijn, want voetbal draait om respect. En als je niet wint, moet je ook respect tonen."

Messi na winst zesde Ballon d'Or: 'Ik heb nog zeker zeven goede jaren in mij'

"Je moet hier nu zijn, alleen al om het voetbal te vieren", vervolgde de veteraan. "Ik heb hem (Messi, red.) de prijs overhandigd en hem gefeliciteerd. Het kan een mooie traditie worden dat winnaar van het voorbije jaar de prijs doorgeeft aan de nieuwe winnaar. We zijn rivalen van elkaar, maar voorop staat respect. Het is noodzakelijk om in het voetbal en in de sport in het algemeen respect te tonen. We moeten dit ook meer gaan tonen in het voetbal."

Modric won in 2018 de Ballon d'Or en doorbrak hiermee de hegemonie van Messi en Ronaldo. Vorig jaar waren beide topspelers echter niet aanwezig op het gala toen de Kroaat de prijs won. "Dat is niet logisch, toch?", reageerde Modric destijds tegen het Kroatische Sportske Novosti. "Dat is niet eerlijk tegenover hun collega's, of tegenover de stemmers die hen de afgelopen tien jaar hebben genomineerd. En niet eerlijk tegenover het voetbal en de supporters. Maar iedereen gedraagt zich op de manier waarop ze vinden dat ze zich moeten gedragen", aldus Modric eerder.

Messi werd na afloop ook gevraagd naar de afwezigheid van de Portugees. De aanvaller van Barcelona, die met zijn zesde Ballon d'Or vijfvoudig winnaar Ronaldo voorlopig achter zich laat, reageerde diplomatiek op zijn absentie. "Hij is niet hier, omdat hij hier niet kon zijn", aldus de Argentijn, doelend op het festijn in Italië. "Hier moet niet te veel achter worden gezocht. We hebben een geweldig gala achter de rug."