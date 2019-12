RKC verscheurt contract van ‘persona non grata’ die meezong met Ajax-liedjes

Dylan Seys staat niet langer onder contract bij RKC Waalwijk. De hekkensluiter in de Eredivisie heeft besloten om het contract van de 23-jarige Belg, dat liep tot aankomende zomer, per direct te ontbinden. Dat is 'in goed overleg' gebeurd, zo meldt RKC op zijn officiële website.

‘’Wij willen Dylan bedanken voor zijn doelpunten en assists bij RKC Waalwijk. Wij wensen hem succes in zijn verdere carrière’’, laat algemeen directeur Frank van Mosselveld weten op de clubwebsite. Seys was bezig aan zijn derde seizoen bij RKC, dat hem in 2017 overnam van Club Brugge. In zijn eerste twee jaar, waarin de Waalwijkers op het tweede niveau speelden, was de aanvaller een vaste waarde, maar dit seizoen kwam hij slechts tot drie invalbeurten in de Eredivisie.

Seys raakte dit seizoen meermaals in conflict met de clubleiding. Het opmerkelijkste incident vond plaats tijdens de thuiswedstrijd van RKC tegen Ajax. Seys, die niet in de wedstrijdselectie zat en daarom op de tribune plaatsnam, zong tijdens het duel luidkeels mee met de liedjes van de Amsterdamse fans, zo was te zien in een filmpje dat hij zelf op Instagram plaatste. Later verwijderde hij de video weer.

RKC besloot destijds geen straf op te leggen aan zijn speler, omdat er volgens de club te weinig bewijs was. "Maar als je naar de reacties van supporters van RKC kijkt, wordt Seys al genoeg gestraft", zei Van Mosselveld daarover. Het is onduidelijk waar Seys zijn carrière gaat vervolgen. Onlangs trainde hij mee bij een niet nader genoemde club in Israël, maar het is niet bekend of daar een contractvoorstel uit voortgekomen is.