‘Bij Ajax was Wim er ook en hij heeft hetzelfde spel hier naartoe meegenomen’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Francesco Antonucci, de van AS Monaco gehuurde parel in dienst van FC Volendam.

Door Chris Meijer

Dat FC Volendam er afgelopen zomer in de laatste dagen van de transferwindow in slaagde om Francesco, doorgaans afgekort tot Franco, Antonucci te huren van AS Monaco, werd door de buitenwacht over het algemeen ontvangen als een daverende stunt. Het Belgische toptalent haalt zelf in de bestuurskamer van het KRAS Stadion zijn schouders op. “Voor mij was het geen verrassende stap, nee. Ik wist dat hier goede mensen werken. Daarnaast wil ik veel speelminuten maken, dat is belangrijk als je jong bent. Ik kan me hier als voetballer én als mens ontwikkelen”, reageert Antonucci. Met de ‘goede mensen’ doelt de twintigjarige aanvallende middenvelder op de nieuwe technische leiding van FC Volendam. Wim Jonk, Jasper van Leeuwen, Keje Molenaar en Ruben Jongkind namen afgelopen zomer op voetballend gebied het roer over binnen de club uit het vissersdorp en de meerdheid kende Antonucci nog uit hun gezamenlijke tijd in de jeugdopleiding van Ajax.

Antonucci was in het beloftenteam van AS Monaco topscorer en werd uitgeroepen tot beste speler van de competitie.

Antonucci behield altijd het contact met Van Leeuwen, Jonk en Jongkind. “Niet per se over Volendam, maar over van alles. Het voelde een beetje als familie, na wedstrijden hadden we contact. Ze zijn bij de club aan de slag gegaan, dus toen ging Jasper het vragen”, vertelt hij. Van Leeuwen, eveneens aanwezig om de redelijk goed Nederlands sprekende Antonucci indien nodig te hulp te schieten in het Frans, begint te lachen. “Ruben was in de buurt van Monaco en is er naartoe gegaan om het project te presenteren, terwijl ik in Nederland zat. De directie heeft zo gehoord en begrepen dat wij ‘die mensen van Ajax’ zijn, dat geeft ook vertrouwen dat Franco in goede handen is”, legt de technisch directeur van FC Volendam uit. Binnen twee dagen kwam de overgang van Antonucci rond, waardoor hij zich eind augustus plotseling terugvond aan de boorden van het IJsselmeer.

“De trainer wilde me graag hebben en dat is heel belangrijk, want dat maakt de kans op speeltijd groter. Je krijgt vertrouwen en daardoor ga je beter spelen. Als ik de trainer niet had gekend, had ik waarschijnlijk niet voor Volendam gekozen. Een andere trainer had me misschien ook niet gewild, dat kan je nooit weten”, bekent Antonucci. Het betekende dat FC Volendam de nodige grote clubs, die eveneens geïnteresseerd waren, wist af te troeven. Opnieuw haalt de in Wallonië geboren Antonucci zijn schouders op. “Ik wilde graag naar Nederland, voor jonge spelers is dit een goed land. Je hebt meer kansen dan in bijvoorbeeld Frankrijk of Italië. Soms moet je niet naar de naam kijken, maar naar wat er met je gaat gebeuren. Als je bij een kleinere club weet dat je iedere week speelt, is het beter om de grote namen links te laten liggen.”

Voor Antonucci zijn de Nederlandse velden geen onbekend terrein. De international van Jong België speelde de eerste jaren van zijn loopbaan voor Charleroi en Anderlecht, tot Ajax hem in 2015 wegkaapte uit Brussel. “De eerste maanden heb ik wel moeten wennen, voornamelijk aan de taal en het voetbal. De mensen zijn bovendien vrij direct, dat wist ik nu al wel. Ik heb het gevoel dat de mensen nog directer zijn geworden dan twee jaar geleden”, zegt Antonucci in redelijk goed Nederlands. Hij kreeg de taal razendsnel onder de knie en verleerde het niet. “Ik weet niet waarom, ik had het drie jaar niet gesproken, maar ik heb het moeiteloos weer opgepikt.” Er klinkt een lach, voordat hij vervolgt: “Bij Anderlecht hoefde ik niks te doen als we de bal verloren, maar bij Ajax moest je er direct opzitten. Mijn periode bij Ajax was echt goed, ik heb daar veel geleerd en veel vrienden gemaakt met wie ik nog steeds contact heb.”

Antonucci scoort namens FC Volendam in het uitduel met Jong Ajax (1-3).

“Ik heb met Noa Lang en Carel Eiting over Volendam gesproken. Ze waren blij dat ik hier met Wim, Jasper en Ruben kon komen te werken, zij kennen hen en weten dat ik met hen veel aspecten van mijn spel kan verbeteren. Met Justin Kluivert heb ik ook nog contact, alleen niet zoals met Carel en Noa. Het was leuk om tegen hen te spelen in de competitie, zeker omdat we wonnen. Alleen Noa durfde niet, hij was bang. Het was jammer dat hij niet meedeed, maar na de wedstrijd hebben we elkaar nog even opgezocht”, verwijst Antonucci met een knipoog naar de met 1-3 gewonnen uitwedstrijd tegen Jong Ajax, waarin hij een doelpunt voor zijn rekening nam. Lang moest het weerzien aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing. Dat Antonucci op die bewuste novemberavond niet aan de andere kant stond, valt te herleiden naar januari 2017. Hij besloot Ajax toen na twee jaar achter zich te laten voor een dienstverband bij AS Monaco.

“Dat was op dat moment mijn keuze. Ik weet niet of dat achteraf de beste keuze was, maar ik heb er geen spijt van. Als je nu naar Ajax kijkt, kan je zeggen: daar had ik ook kunnen spelen. Ik heb in Frankrijk ook veel geleerd. Ik heb sowieso makkelijker mijn plek kunnen vinden, ik sprak de taal en kende al een aantal spelers. Je begrijpt de oefeningen sneller, dat was bij Ajax moeilijker om te begrijpen”, geeft hij te kennen. Volgens L’Équipe telde AS Monaco 2,5 tot 3 miljoen euro neer om Antonucci los te weken bij Ajax. “De transfersom heeft niet voor druk gezorgd, ik bepaal de prijs niet en daardoor speelde ik vrij. Monaco koopt veel spelers, dus het is moeilijk voor een jonge speler om door te breken. Misschien dat ik volgend jaar een plaats in het elftal kan afdwingen als ik hier veel minuten maak. We zullen zien. Ze hebben een plan met me, ik ben verhuurd zodat ik ervaring kan opdoen op een hoger niveau dan het beloftenteam.”

In de zoektocht naar speelminuten, ervaring en een volgende stap in zijn ontwikkeling kwam Antonucci afgelopen zomer dus terecht in Volendam. Dat hij met trainer Jonk een oude bekende trof, hielp hem behoorlijk om zijn weg te vinden in het vissersdorp. “Bij Ajax was Wim er ook en hij heeft hetzelfde spel hier naartoe meegenomen. Het is precies hetzelfde als bij Ajax. Dat heeft wel geholpen om mijn plek te vinden, ik had al twee jaar zo gespeeld. Mijn voorkeur ligt ook bij deze speelstijl, ik houd ervan. Dan wordt het sowieso makkelijker om het te leren.” Antonucci legt uit dat de Nederlandse voetbalstijl relatief goed bij hem past. “Je bent hier meer aan de bal, mijn spel is daardoor beter. De Keuken Kampioen Divisie is fysieker dan de Eredivisie, dat heb ik in de bekerwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (1-0 nederlaag, red.) wel gemerkt. Ik wist nog niet zoveel van de competitie, ik kende wel een paar ploegen. Ik had een paar highlights gezien, ik keek weleens naar Jong Ajax en zag clubs over het algemeen goed voetbal spelen. Daardoor was ik positief gestemd over de competitie. Geen fysiek spel, geen lange bal: ik vind het wel leuk om hier te spelen. Dit was de perfecte uitkomst op dit moment in mijn carrière.”

Tussen 2015 en 2017 speelde Antonucci in de jeugdopleiding van Ajax.

“Je kan aan alles werken, in Frankrijk ligt de focus meer op het fysieke aspect. Ik dacht dat ik een voorsprong zou hebben in fysiek opzicht, maar ik merkte al bij de eerste krachttraining dat dit niet geval was. Ik was verbaasd door het niveau in dat opzicht”, lacht Antonucci als hij terugblikt op zijn eerste kennismaking met FC Volendam. Het elftal van Jonk begon nog wat wisselvallig aan de competitie, maar is afgelopen weken op stoom geraakt. Na zes overwinningen op rij gaat FC Volendam aan de leiding in de tweede periode. “Als de ploeg wint, is het makkelijker. Ook op de training, iedereen is blij en je hebt meer zin om door te gaan. De laatste weken hebben we het goed gedaan en nu moeten we de lijn doortrekken. We kunnen altijd beter, denk ik. Als je naar de Eredivisie wil, moet je het nóg beter doen. De laatste maanden heb ik me ontwikkeld en veel gespeeld, dus wat dat betreft ben ik tevreden. Mijn doel is om de club te helpen om naar de Eredivisie te gaan, met doelpunten en assists. Het is zeker mogelijk, een maand geleden had niemand dat gedacht.”

Dat Antonucci de afgelopen weken de uitwedstrijden tegen TOP Oss en Excelsior (allebei een 1-2 zege) moest missen, had voornamelijk te maken met interlandverplichtingen voor Jong België. Hij beschouwt het als een beloning dat hij zich mag melden bij het hoogste jeugdelftal van de Rode Duivels. “Je verliest wel een beetje ritme bij de club, dat klopt. We bespreken dat altijd als ik terug ben. De trainer vraagt dan of ik honderd procent ben. Als dat niet zo is, zal ik niet de hele wedstrijd spelen. Je wilt altijd in de basis spelen, maar als je twee weken bent weggeweest, kan het zijn dat je op de bank moet beginnen. Tegelijkertijd is het een mooie ervaring om met Jong België te mogen spelen”, knikt Antonucci. Voor hem rest na het gesprek een vrije middag in zijn tijdelijke woonplaats Volendam. “Ik vind het hier beter dan in Amsterdam, het is rustiger en daar houd ik wel van. Het is nog niet saai, nee.” En gaat hij al geregeld een visje eten op De Dijk? Lachend: “Nee, nog niet. Ik ga dat binnenkort met Jasper eens proberen.”

Naam: Francesco Antonucci

Geboortedatum: 20 juni 1999

Club: FC Volendam (gehuurd van AS Monaco)

Positie: aanvallende middenvelder

Sterke punten: techniek, dribbel, flair