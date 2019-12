Noa Lang: ‘Vroeger kwam ik in de ArenA voor hem kijken, nu hij voor mij’

Noa Lang maakte vorige week een goede indruk als invaller bij Ajax in de Champions League tegen Lille OSC (0-2) en werd zondag tegen FC Twente beloond met een basisplaats. Het werd een basisdebuut om nooit te vergeten, want de talentvolle buitenspeler scoorde drie keer en was zodoende van grote waarde voor de Amsterdammers. In onderstaande video van Ajax TV gaat het talent in op de wedstrijd in Enschede en de nasleep van zijn indrukwekkende basisdebuut.