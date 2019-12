Liverpool wil vervanger Fabinho uit België halen

Giovani Lo Celso speelt sinds afgelopen zomer voor Tottenham Hotspur, maar de middenvelder denkt alweer na over een vertrek. De Argentijn wordt momenteel gehuurd van Real Betis en zou daardoor aankomende zomer weer kunnen verkassen. (Marca)

Majid Hosseini kan in de Bundesliga aan de slag. Hertha BSC heeft zijn oog laten vallen op de Iraanse verdediger, die aankomende zomer uit zijn contract bij Trabzonspor loopt. (Diverse Turkse media)

De Noorse middenvelder van Racing Genk wordt verder in verband gebracht met een overstap naar Napoli en Chelsea.

Kelechi Iheanacho kan een binnenlandse overstap maken. De Nigeriaanse aanvaller komt bij Leicester City weinig aan spelen toe en is nu in beeld bij Aston Villa. (Birmingham Mail)