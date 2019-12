EA Sports grijpt in en haalt Marco van Basten uit FIFA 20

Marco van Basten is per direct ‘tot nader order’ uit FIFA 20 gehaald door spelontwikkelaar EA Sports. Reden voor het drastische besluit is de uitspraak van de oud-spits bij FOX Sports op 23 november, toen hij tijdens een live-uitzending ‘Sieg Heil’ zei. Wie bij FIFA 20 de spelmodus Ultimate Team opent, krijgt een melding te zien dat Van Basten als icoon niet langer speelbaar is.

“We zijn op de hoogte van de recente opmerkingen van Marco van Basten. We gaan er vanuit dat we toegewijd zijn aan gelijkheid en diversiteit in onze game. Daarom zullen we de ICON-items van Marco van Basten tot nader order niet meer beschikbaar maken”, zo luidt de uitleg van EA Sports.

Van Basten bood nog tijdens de uitzending Eretribune zijn excuses aan. FOX Sports besloot om hem een week lang van de televisie te houden. Op zaterdag 7 december keert de oud-voetballer weer terug aan tafel. De gage die Van Basten zou ontvangen vanwege zijn werkzaamheden bij de zender, wordt geschonken aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Het geld zal worden ingezet ‘ter bevordering van het bewustzijn en kennis over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog’.

Vorige week reageerde Van Basten bij De Wereld Draait Door op zijn uitspraak. "Mijn vrouw zei: ‘Hij is een beetje dom geweest’. Dus ja. Ik wil het er niet eens meer over hebben, het is niet goed te praten. We kunnen er nog heel lang over praten, maar je moet er een punt achter zetten. Ik ben fout geweest”, zo zei Van Basten. Wilfried de Jong, die eveneens aan tafel zat, vroeg of Van Basten de woorden al in zijn hoofd had voordat hij ze uitsprak. “Het gaat om winnen, winnen is heilig. Ga dat maar eens letterlijk vertalen, dat schoot een beetje door mijn hoofd heen en flapte eruit.”