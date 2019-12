Tagliafico en Ten Hag met tekening en clinic goed voor 91.000 euro

Donny van de Beek, Dusan Tadic en André Onana waren maandagavond present bij de uitreiking van de Ballon d’Or, maar ook voor hun ploeggenoten stond er een gala op het programma, zij het in een wat andere rol. Een aantal andere spelers van Ajax heette gisteravond namelijk bezoekers welkom bij het vierde gala van de Ajax Foundation, serveerde gangen van het diner uit en ging op de foto met de gasten.

De Telegraaf weet te melden dat trainer Erik ten Hag, Jari Litmanen, Frank de Boer, Edwin van der Sar, Aron Winter, Richard Witschge en John Heitinga als tafelheren fungeerden tijdens het gala, waar ook de nodige dingen werden geveild voor het goede doel.

Zo leverde een tekening van Nicolás Tagliafico maar liefst 16 duizend euro op, terwijl een clinic van Ten Hag voor 75 duizend euro onder de hamer ging. Het gala leverde in totaal 547.570 euro op en dat bedrag zal onder meer besteed worden aan een aantal liefdadigheidsprojecten in samenwerking met de gemeente Amsterdam.

In tegenstelling tot voorgaande jaren vond het diner dit keer overigens niet op het veld plaats, maar in een zaal van de Johan Cruijff ArenA. Het gala werd eerder na het seizoen georganiseerd, waardoor het een niet al te grote inbreuk op de kwaliteit van de grasmat vormde. De borrel voorafgaand aan het diner werd wel langs het veld, in de spelerstunnel en in de kleedkamer geschonken.