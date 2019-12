Uitslag Ballon d’Or: Messi blijft Van Dijk met minimaal verschil voor

Lionel Messi won de Ballon d’Or dit jaar met slechts een kleine voorsprong op Virgil van Dijk, zo heeft France Football bekendgemaakt. De Argentijnse aanvaller ontving 686 punten en bleef daarmee de Nederlander nipt voor. Van Dijk kreeg namelijk 679 punten, net niet genoeg voor de eindzege. De aanvoerder van het Nederlands elftal eindigt op een overtuigende tweede plaats, want hij blijft nummer drie Cristiano Ronaldo (476 punten) ver voor.

De ranglijst is samengesteld door een groep van 176 journalisten, die allen een top vijf samenstelden. Zij deelden zes punten uit aan hun favoriet, vier aan hun nummer twee, drie aan de nummer drie, twee aan de vier en een aan hun nummer vijf. Van Dijk is zelfs vaker dan Messi als nummer een gekozen. De Liverpool-verdediger staat bij 69 journalisten op de eerste plaats tegenover 61 keer voor Messi. Met name in Europa en Azië staat de Nederlander er beter op dan Messi. In Europa kreeg hij 231 punten tegenover 194 voor Messi, in Azië 155 punten tegenover 134 voor de Argentijn. Messi kreeg op zijn beurt meer punten van journalisten uit Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Oceanië en Afrika.

Frenkie de Jong is na Van Dijk de hoogst genoteerde Nederlander. De middenvelder van Barcelona ontving in totaal 31 punten en eindigt daarmee op de 11e plaats. Matthijs de Ligt eindigde met 13 punten op de 15e plaats, terwijl Georginio Wijnaldum met 1 punt op de 26ste plaats terug te vinden is. Hij deelt deze positie samen met Karim Benzema. Donny van de Beek, João Félix en Marquinhos kregen geen enkel punt en eindigen op een gedeelde 28ste plaats. Ajax-aanvaller Dusan Tadic kreeg vijf punten en is daarmee terug te vinden op een gedeelde twintigste plaats.

Uitslag Ballon d'Or 2019

28. Donny van de Beek (Ajax/Nederland) - 0 punten

28. Joao Félix (Benfica, Atlético Madrid/Portugal) - 0 punten

28. Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brazilië) - 0 punten

26. Georgiono Wijnaldum (Liverpool/Nederland) - 1 punt

26. Karim Benzema (Real Madrid/Frankrijk) - 1 punt

24. Marc-André ter Stegen (Barcelona/Duitsland) - 2 punten

24. Kalidou Koulibaly (Napoli/Senegal) - 2 punten

23. Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/Frankrijk) - 3 punten

22. Heung-Min Son (Tottenham Hotspur/Zuid-Korea) - 4 punten

20. Dusan Tadic (Ajax/Servië) - 5 punten

20. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon) - 5 punten

19. Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Engeland) - 8 punten

18. Antoine Griezmann (Barcelona/Frankrijk) - 9 punten

17. Roberto Firmino (Liverpool/Brazilië) - 11 punten

16. Sergio Agüero (Manchester City/Argentinië) - 12 punten

15. Matthijs de Ligt (Juventus/Nederland) - 13 punten

14. Kevin De Bruyne (Manchester City/België) - 14 punten

13. Eden Hazard (Real Madrid/België) - 25 punten

12. Raheem Sterling (Manchester City/Engeland) - 30 punten

11. Frenkie de Jong (Barcelona/Nederland) - 31 punten

10. Riyad Mahrez (Manchester City/Algerije) - 33 punten

9. Bernardo Silva (Manchester City/Portugal) - 41 punten

8. Robert Lewandowski (Bayern München/Polen) - 44 punten

7. Alisson Becker (Liverpool/Brazilië) - 67 punten

6. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Frankrijk) - 89 punten

5. Mohamed Salah (Liverpool/Egypte) - 178 punten

4. Sadio Mané (Liverpool/Senegal) - 347 punten

3. Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal) - 476 punten

2. Virgil van Dijk (Liverpool/Nederland) - 679 punten

1. Lionel Messi (Barcelona/Argentinië) - 686 punten