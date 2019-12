Chiellini: ‘Real Madrid heeft hem vorig jaar echt van de Ballon d’Or beroofd’

Lionel Messi mocht maandagavond zijn zesde Ballon d’Or in ontvangst nemen en heeft er nu een meer dan grote rivaal Cristiano Ronaldo, die achter Virgil van Dijk op de derde plek in de uitverkiezing eindigde. Als het aan Giorgio Chiellini, ploeggenoot van de Portugees bij Juventus, had gelegen, zouden Messi en Ronaldo nu echter op gelijke hoogte staan. De verdediger is namelijk van mening dat zijn teamgenoot vorig jaar eigenlijk had moeten winnen, toen Luka Modric de trofee uiteindelijk kreeg.

“Ronaldo is vorig jaar echt beroofd van de Ballon d’Or, omdat Real Madrid er toen voor gezorgd heeft dat hij niet mocht winnen. Real wilde niet dat hij zou winnen omdat hij toen niet meer voor de club speelde, dat was heel raar”, legt Chiellini uit in gesprek met Sky Italia. “Dit seizoen klopte het meer.”

“Met alle respect voor Modric, maar hij verdiende het zelfs in het beste seizoen van zijn loopbaan niet. Dat was een signaal van Real Madrid, aangezien ze ervoor wilden zorgen dat Ronaldo niet zou winnen. Modric won de Champions League, maar volgens die logica had Virgil van Dijk dit jaar moeten winnen. Of vorig jaar Antoine Griezmann, Paul Pogba of Kylian Mbappé vanwege de buitengewone dingen die ze hebben laten zien op het WK”, sluit Chiellini af.

Modric was vorig jaar de eerste speler die na een decennium de dominantie van Ronaldo en Messi wist te doorbreken. De Kroaat was maandag wel van de partij bij het Ballon d’Or-gala, maar hij wist het niet tot de laatste dertig van de einduitslag te schoppen. De middenvelder van de Koninklijke reikte in plaats daarvan de trofee uit aan de winnaar Messi.