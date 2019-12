Ronaldo wacht langdurig in auto; bodyguard richt zaklamp op camera's

Cristiano Ronaldo schitterde maandagavond door afwezigheid bij het Ballon d'Or-gala van Théâtre du Châtelet. De aanvaller van Juventus, die op de derde plek eindigde in de verkiezing, bleef in Italië om de trofee voor beste speler in de Serie A van vorig seizoen in ontvangst te nemen. Veel zin leek hij echter niet in het Gran Gala del Calcio te hebben.

Ronaldo wachtte in zijn auto, buiten het Megawatt Court in Milaan, totdat het moment van de prijsuitreiking daadwerkelijk aanbrak. Zijn absentie leidde tot de nodige vragen in Italië, en het was even onduidelijk of hij überhaupt acte de présence zou geven. Toen hij eenmaal zijn auto uitstapte, richtte een van zijn bodyguards een zaklamp op de camera's van de aanwezige journalisten, zodat zij het moment niet goed konden vastleggen.

Evenwel zegt Ronaldo blij te zijn met zijn award. De aanvaller werd in de afgelopen voetbaljaargang landskampioen met Juventus en maakte 21 doelpunten in zijn eerste seizoen op Italiaanse bodem. "Ik ben er trots op om de prijs voor beste speler in de Serie A te mogen ontvangen. Ik wil mijn ploeggenoten van Juventus bedanken, en iedereen die op me gestemd heeft", zei de Portugees.

Jorge Mendes, de zaakwaarnemer van Ronaldo, zei kort voor de prijsuitreiking dat zijn cliënt 'de beste speler ooit' is. "En dat weten jullie allemaal", voegde hij daaraan toe. Mendes reageerde daarmee impliciet op het feit dat Ronaldo niet meer het record voor aantal Ballons d'Or deelt met Lionel Messi. Na de triomf van maandagavond heeft de Argentijn er zes verzameld, tegenover vijf voor Ronaldo.