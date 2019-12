‘De rol die hij bij Ajax heeft zal hij niet bij Manchester City krijgen’

Hakim Ziyech behoort volgens Kenneth Perez niet tot de absolute top van Europa. De Deense analist is zeer onder de indruk van de kwaliteiten van de Marokkaans international, maar denkt niet dat de aanvallende middenvelder van Ajax een vaste basisspeler zou zijn bij Europese grootmachten als Barcelona, Real Madrid en Manchester City.

Ziyech maakte vorig seizoen al een uitstekende indruk in zowel de Eredivisie als Champions League en doet dat deze jaargang opnieuw. “Ziyech is dit seizoen misschien wel nog beter dan vorig seizoen”, aldus Perez maandagavond bij Voetbalpraat van FOX Sports. Als tafelgenoot Vincent Schildkamp stelt dat de Ajacied tot de wereldtop behoort, kijkt Perez hem vragend aan. “Wereldtop? Nee. Waarom niet? Zou je denken dat hij basisspeler zou zijn bij Barcelona of Real Madrid?”

Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, heeft ook zijn twijfels. “Ik denk dat hij wet wel zou kunnen. Maar het verschil is dat de abolute topkan kiezen uit drie Ziyech’s. Dan kom je al snel uit in de ‘categorie Mahrez’. Wie is er dan beter?”, vraagt Mossou zich af. “Mahrez was bij Leicester City ongelofeljik”, haakt Perez in. “Toen ging hij naar Manchester City en werd hij één van de spelers. Dat zou Ziyech dan ook worden. Ik denk dat hij nu op zijn absolute top zit. De rol die hij bij Ajax heeft zal hij niet bij Manchester City krijgen. Daar lopen Kevin de Bruyne en dat soort spelers.”

Willem van Hanegem schreef maandag in zijn column dat Ziyech volgens hem zonder twijfel mee kan met de absolute top. Hij verwees naar het moment tijdens de wedstrijd tegen Lille OSC waarop een jongen het veld op rende en Ziyech omarmde. “Ontroerend om te zien, maar dat mag toch nooit de reden zijn voor mensen om hem nu wél een topspeler te vinden? Dat idee krijg ik steeds meer. Ik hoorde van iemand die het kan weten dat Ziyech dergelijke mensen 'clowns' vindt. Dat is precies wat ze zijn”, zo schreef Van Hanegem. “Ik heb de column van Van Hanegem gelezen”, aldus Perez. “Hij vindt mensen clowns die niet zien dat hij de absolute wereldtop aankan. Dan ben ik maar een clown.”