Kieft fileert ‘slapjanus’ van PSV na ruzie tussen Doan en Malen

PSV zit in de problemen, zo denkt Wim Kieft. De nummer drie van de Eredivisie kwam zondag niet voorbij FC Emmen (1-1) en daardoor blijft de sportieve malaise aanhouden: van de laatste negen officiële wedstrijden werd er slechts één gewonnen. Volgens Kieft beschikt trainer Mark van Bommel over een 'vrij matige' selectie. Het aanvoerderschap van Denzel Dumfries beschouwt de analist van Veronica Inside als een zwaktebod.

"Het voordeel van Van Bommel, en dat houdt hem volgens mij ook op de been, is dat hij goed contact heeft met die jonge jongens", zo stelt Kieft maandagavond bij het praatprogramma. Hij doelt daarmee op de grote talenten als Steven Bergwijn, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren. "Die heeft hij laten debuteren, of kent hij al vanuit de jeugd. Verder heeft hij een vrij matige ploeg, hoor. Ik heb die Schwaab weer gezien gisteren... en Dumfries ook. Die doet zijn best, maar het zijn allemaal geen PSV-spelers."

Dumfries nam de aanvoerdersband middenin het seizoen over van Pablo Rosario. "Het feit dat Dumfries dan aanvoerder moet zijn, omdat er verder niks is, kan eigenlijk niet bij een club als PSV. Hij wordt ergens mee opgezadeld waar hij helemaal niet klaar voor is", vindt Kieft. "Je zou die band aan Schwaab moeten geven, maar dat is zo'n slapjanus." De oud-voetballer was niet blij met de manier waarop Schwaab zondag reageerde op een akkefietje tussen Malen en Ritsu Doan. In de veertigste minuut ging Doan voor eigen succes vanaf de rand van het strafschopgebied, waarna Malen boos reageerde omdat hij de bal wilde.

“En dan gaat Schwaab dat weer sussen", verzucht Kieft. Het deed hem juist goed om te zien dat er wat irritaties boven kwamen drijven bij de spelersgroep. "Dat mis je wel een beetje bij PSV: er wordt nooit eens iemand boos op het veld. Malen zegt: ‘Waarom speel je hem niet gewoon naar mij, als je hem twee keer niet erin schiet?’ Ze zetten elkaar gewoon een beetje op scherp, en Schwaab gaat dat dan sussen. Er mag best iets meer vanuit de spelers zelf komen. Een beetje gif mag best wel."