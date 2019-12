Frenkie de Jong net buiten top tien bij uitverkiezing Ballon d'Or

Frenkie de Jong is buiten de top tien geëindigd bij de verkiezing van de Ballon d’Or. De middenvelder van Barcelona is de nummer elf geworden, zo is maandagmiddag bekendgemaakt. Matthijs de Ligt staat op de vijftiende plaats, terwijl Ajacied Dusan Tadic op de twintigste plaats is geëindigd. Virgil van Dijk eindigt in de top tien, maar het is nog onbekend op welke plaats. De Liverpool-verdediger en Lionel Messi zijn de grote favorieten.

Engelse en Spaanse media schreven maandagochtend over een uitgelekte lijst te beschikken, waar De Jong en De Ligt in de top tien stonden. De ex-Ajacieden moeten echter genoegen nemen met minder. De Jong maakte grote indruk in het shirt van Ajax en verdiende een transfer naar Barcelona. De Ligt deed hetzelfde en koos uiteindelijk voor een overstap naar Juventus.

Ballon d'Or 2019 - Messi of Van Dijk?

Georginio Wijnaldum is op een gedeelde 26ste plaats geëindigd, zo maakte France Football maandag wereldkundig. De middenvelder van Liverpool behoorde tot de dertig kanshebbers op de prestigieuze award, maar is ver van het podium geëindigd. De middenvelder doet het iets beter dan Donny van de Beek, die samen met Marquinhos en João Félix de hekkensluiter is op plaats 28.

Wijnaldum kan terugkijken op een uitstekend seizoen, waarin hij met Liverpool de Champions League won. In de halve finale was hij met zijn invalbeurt op Anfield van onschatbare waarde voor de ploeg van manager Jürgen Klopp. Mede dankzij twee doelpunten van de Oranje-international bereikten the Reds de finale van het miljardenbal. Hij moet de 26ste plaats delen met Real Madrid-spits Karim Benzema.

Van de Beek heeft eveneens een goed seizoen achter de rug. Hij werd kampioen met Ajax en won tevens de TOTO KNVB Beker. In Europa maakte de Oranje-international indruk met de Amsterdammers door de halve finale te bereiken. Hij scoorde in de groepsfase tegen AEK Athene, was trefzeker in de kwartfinale tegen Juventus en scoorde in de halve tegen Tottenham Hotspur.

Ranglijst Ballon d'Or 2019

28. Donny van de Beek (Ajax/Nederland)

28. Joao Félix (Benfica, Atlético Madrid/Portugal)

28. Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brazilië)

26. Georgiono Wijnaldum (Liverpool/Nederland)

26. Karim Benzema (Real Madrid/Frankrijk)

24. Marc-André ter Stegen (Barcelona/Duitsland)

24. Kalidou Koulibaly (Napoli/Senegal)

23. Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/Frankrijk)

22. Heung-Min Son (Tottenham Hotspur/Zuid-Korea)

20. Dusan Tadic (Ajax/Servië)

20. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal/Gabon)

19. Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Engeland)

18. Antoine Griezmann (Barcelona/Frankrijk)

17. Roberto Firmino (Liverpool/Brazilië)

16. Sergio Agüero (Manchester City/Argentinië)

15. Matthijs de Ligt (Juventus/Nederland)

14. Kevin De Bruyne (Manchester City/België)

13. Eden Hazard (Real Madrid/België)

12. Raheem Sterling (Manchester City/Engeland)

11. Frenkie de Jong (Barcelona/Nederland)

Behalve Messi en Van Dijk behoren ook Alisson (Liverpool), Robert Lewandowski (Bayern München), Riyad Mahrez (Manchester City), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus), Mohamed Salah (Liverpool) en Bernardo Silva (Manchester City) tot de overgebleven kanshebbers.