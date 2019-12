Oranje speelt herhaling van WK-finale in aanloop naar EK

Het Nederlands elftal speelt in de aanloop naar het EK van volgend jaar op vriendschappelijke basis tegen Spanje, zo maakt de KNVB maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. Oranje ontvangt La Furia Roja op zondag 29 maart in de Johan Cruijff ArenA te Amsterdam.

Nederland en Spanje troffen elkaar in het verleden twaalf keer eerder, waarbij de balans met zes overwinningen voor Oranje en vijf voor Spanje licht in Nederlands voordeel doorslaat. De belangrijkste wedstrijd tussen de twee landen, de WK-finale van 2010, werd echter gewonnen door de Spanjaarden.

Spanje werd zaterdag tijdens de loting voor het EK ingedeeld bij Zweden, Polen en de winnaar van play-off B. Bosnië, Ierland, Noord-Ierland of Slowakije zal zich nog bij de andere landen in Groep E voegen. Nederland is ingedeeld in Groep C samen met Oekraïne, Oostenrijk en een derde, nog onbekende tegenstander. Roemenië komt als dat land zich weet te plaatsen als laatste bij de groep, anders is de plek voor de winnaar van de play-off tussen Noord-Macedonië, Kosovo, Wit-Rusland en Georgië.

De KNVB geeft aan dat het Nederlands elftal voordat het Spanje van bondscoach Luis Enrique de tegenstander is nog een vriendschappelijke wedstrijd zal spelen. De voetbalbond hoopt op korte termijn bekend te kunnen maken wie dan de tegenstander zal zijn.