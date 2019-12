Agent Lewandowski sneert: ‘Zij vonden hem niet geschikt voor de Bundesliga’

Robert Lewandowski beleefde zijn grote doorbraak tussen 2010 en 2014 in het shirt van Borussia Dortmund en de Poolse goalgetter maakt inmiddels alweer ruim vijf jaar furore in dienst van Bayern München. De loopbaan van de spits had er echter ook anders uit kunnen zien, aangezien Bayer Leverkusen naar verluidt een kleine tien jaar geleden in de markt was voor de nu 31-jarige Lewandowski.

Maik Barthel, een van de zaakwaarnemers van de aanvaller, komt maandagmiddag met deze onthulling na een interactie tussen Lewandowski en Leverkusen op Twitter. Op een tweet van Lewandowski met de tekst ‘Ik moet wat bekennen… ik ben verslaafd aan scoren’, reageerden Die Werkself met ‘Daar kunnen wij je wel mee helpen’, als verwijzing naar de 1-2 nederlaag van Bayern tegen Leverkusen van afgelopen zaterdag.

Barthel kan ogenschijnlijk niet lachen om de opmerking vanuit de club van trainer Peter Bosz: “Hebben we wel eens verteld dat de scouting van Leverkusen deze spits niet geschikt vond voor de Bundesliga en er daarom van afgezien heeft om hem aan te trekken? Maar laten we rustig doorgaan met lol maken”, is zijn reactie op het sociale medium.

Lewandowski maakte maar liefst zestien doelpunten in de eerste dertien wedstrijden van het Bundesliga-seizoen, maar wist in de laatste twee duels tegen Fortuna Düsseldorf en Leverkusen niet te scoren. De aanvaller was vorige week dinsdag tegen Rode Star Belgrado in de Champions League nog wel goed voor vier doelpunten en heeft nu tien keer gescoord in vijf wedstrijden in het miljardenbal.