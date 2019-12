Inter wil Arsenal komende maand van sterspeler beroven

Bayern München en Borussia Dortmund hebben Erling Braut Haaland afgelopen weekend opnieuw laten bekijken. Het talent van Red Bull Salzburg is ook in beeld bij onder meer Manchester United, Juventus en Real Madrid. (Sport)

Het lukt Fiorentina nog niet om stappen te zetten in zijn poging om Dennis Praet over te nemen van Leicester City. La Viola richt de pijlen daarom nu op Sevilla-veteraan Éver Banega. (Corriere Fiorentino)