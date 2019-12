‘Ronaldo heeft een probleem met hem en Juventus verbergt het’

Cristiano Ronaldo steekt de afgelopen weken niet in de beste vorm van zijn loopbaan en in Italië wordt inmiddels van verschillende kanten geopperd om de Portugees op de bank te houden, zodat Gonzalo Higuaín en Paulo Dybala samen de aanval van Juventus kunnen vormen. Trainer Maurizio Sarri gaat vooralsnog niet zo ver, maar duidelijk is wel dat Ronaldo dit seizoen moeite heeft om zich te laten gelden.

Antonio Cassano is van mening dat de relatie tussen de sterspeler en zijn trainer een van de redenen is dat Ronaldo nog niet in vorm is: “Ik denk dat Ronaldo grote problemen heeft met Sarri. Het begon allemaal toen hij twee keer op rij gewisseld werd (tegen AC Milan en tegen Lokomotiv Moskou in de Champions League, red.), dat is genoeg om iedere speler te irriteren”, vertelde de oud-aanvaller zondagavond bij Tiki Taka. “Naar mijn mening hebben zij problemen met elkaar en Juventus weet dat tot nu toe goed te verbergen.”

La Vecchia Signora slaagde er zondag niet in om te winnen van Sassuolo en heeft nu een punt minder dan koploper Internazionale. Gianluigi Buffon stond tegen i Neroverdi op het doel en veroorzaakte met een slippertje een van de tegendoelpunten van de middenmoter. Cassano is echter toch van mening dat de routinier weer de nieuwe nummer een onder de lat moet worden in Turijn: “Buffon moet spelen, omdat hij een betere optie blijft dan Wojciech Szczesny.”

“Szczesny zat altijd op de bank bij Arsenal, waar hij de back-up was van Manuel Almunia en Lukasz Fabianski. Bij AS Roma had hij een goed seizoen en nu is hij net een jaar eerste keus.” Cassano stipt bovendien aan dat het foutje van Buffon werd ingeleid door Matthijs de Ligt, die een bal achterin slecht wegwerkte: “Het moet gezegd worden dat De Ligt vlak voor Gigi’s slippertje opnieuw in de fout ging.”