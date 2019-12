‘Waarom zou Mbappé hier niet willen komen om zichzelf in Engeland te testen?’

Kylian Mbappé is op dit moment een van de grote sterren van Paris Saint-Germain en als de aanvaller uit Frankrijk zal vertrekken, lijkt Real Madrid zijn meest waarschijnlijke nieuwe bestemming te worden. De wereldkampioen zou echter ook de overstap naar de Premier League kunnen maken en Stephen Warnock ziet zijn oude club Liverpool als een goede bestemming voor Mbappé.

“Ik denk dat Liverpool, vanwege de manier waarop de club zichzelf op heeft gericht onder Jürgen Klopp, nu in verband wordt gebracht met de beste spelers van de wereld. Laten we eerlijk zijn, wie zou er nou niet onder Klopp bij Liverpool willen spelen? De atmosfeer hier is geweldig en dat is de manager ook”, vertelt de oud-verdediger in gesprek met de Liverpool Echo. “Ze hebben in de afgelopen twee seizoenen tweemaal de Champions League-finale gehaald en niet lang daarvoor ook een Europa League-finale. Het is op dit moment erg aantrekkelijk om naar Liverpool te gaan.”

Warnock sluit dan ook niet uit dat Mbappé ertoe verleid kan worden om naar Anfield te trekken: “Of hij naar Liverpool zou gaan? Weet je wat, waarom niet? Waarom zou hij niet tegen de beste spelers van de Premier League willen spelen om zichzelf echt te testen? Ons voornaamste probleem is denk ik dat spelers het gevoel hebben dat ze alleen bij Real Madrid of Barcelona een Ballon d’Or kunnen winnen. Maar waarom zou dat niet om kunnen slaan? Waarom zou een Premier League-club de komende jaren niet kunnen domineren in Europa?”

“Mbappé is natuurlijk een speler die we graag in de Premier League zouden zien, het zou geweldig zijn als hij naar Liverpool komt. Of dat wel of niet zal gebeuren, weet ik niet zeker. Hij is de enige die daar antwoord op kan geven. Het hangt ook af van de vorm van Real Madrid en Barcelona. Als hij het gevoel heeft dat die twee ploegen niet dicht bij Champions League-winst zijn, kijkt hij misschien verder.” Liverpool heeft volgens Warnock in ieder geval een belangrijke troef in handen om spelers als Mbappé over te kunnen halen: “Iedereen die hiernaartoe komt zegt altijd dat Klopp de belangrijkste reden was.”

“Ze kennen de geschiedenis van de club wel, maar ze komen voor de manager en hij heeft nu ook een hoofdprijs gewonnen. Spelers weten dat als ze voor Klopp gaan spelen, ze zullen genieten van het voetbal. Dat komt allemaal door Klopp. Dit bedoel ik niet respectloos, maar vijf of tien jaar geleden was het Roy Hodgson die de telefoon opnam. Dan ben je meteen minder geïnteresseerd. Nu neemt een van de beste managers in het voetbal de telefoon op.”