‘Pep’ Lijnders: ‘De hekken werden zelfs verhoogd, zodat niemand het kon zien’

Pepijn Lijnders werkt momenteel als assistent van manager Jürgen Klopp bij Liverpool. De 36-jarige Nederlander vertelt in gesprek met the Guardian over de speciale band die hij met de Duitse oefenmeester heeft. Lijnders geeft tevens een inkijkje in voorbereidingen van Liverpool op de met 0-2 gewonnen Champions League-finale tegen Tottenham Hotspur van afgelopen seizoen.

“Hij was ervan overtuigd dat we samen veel zouden kunnen veroveren. Jürgen kan iemand direct in het hart raken. Hij weet precies wat hij wil en aan de telefoon voelde het meteen goed”, zegt Lijnders. Hij werkte aanvankelijk al als assistent van Brendan Rodgers bij Liverpool en liet the Reds tussendoor kort achter zich om op eigen benen te staan bij NEC, maar na een weinig succesvol halfjaar keerde hij weer terug naar Engeland.

“Jürgen is in staat om binnen een paar minuten een compleet andere perceptie van een situatie te geven. Na de wedstrijd tegen Barcelona, die we met 3-0 verloren, zei hij in de kleedkamer: ‘Het enige team die deze nederlaag tegen Barcelona nog kan rechtzetten, zijn wij’. Het gaf de selectie een boost, ook door hoe we die avond speelden. Toen de spelers naar de bus liepen, hadden ze al een ander gevoel”, geeft de assistent van Klopp te kennen. Lijnders is in de afgelopen jaren vrienden geworden met de Duitse oefenmeester en de twee spelen geregeld samen paddle tennis, een kruising tussen squash en tennis.

Klopp: 'Van Dijk is geweldig, maar hij kan het ook niet alleen'

“Het is een perfecte manier om de gedachten te verzetten. Je kan het niet spelen zonder honderd procent geconcentreerd te zijn. Het is voor ons geweldig om tijdens die wedstrijden even aan niets te denken. Soms vinden we in zo’n situatie ook een briljante oplossing voor iets”, stelt Lijnders, die vorig seizoen met Liverpool de Champions League wist te winnen. De basis voor de overwinning in de finale van het miljardenbal op Tottenham Hotspur werd gelegd in het Spaanse Marbella, waar Liverpool tegen Benfica B oefende.

“Ik wilde echt een wedstrijd organiseren, anders hadden we drie weken zonder competitieve activiteiten gehad”, zegt Pep Lijnders, die bij Liverpool verantwoordelijk is voor de trainingen. “Ik wilde dat we tegen een vergelijkbaar team als het Tottenham in Madrid konden spelen. Het idee was om een team voor drie of vier dagen uit te nodigen, zodat ze konden trainen op de manier hoe wij wilden dat ze tegen ons zouden spelen in de vriendschappelijke wedstrijd. We hebben een presentatie gegeven aan de trainer van Benfica B over hoe ze moesten spelen.”

“Het moest hetzelfde zijn als Tottenham, met hun spelhervattingen, hun voetballende intenties en defensieve organisatie. We speelden die wedstrijd achter gesloten deuren. De hekken werden zelfs verhoogd, zodat niemand het kon zien. Het duel vond exact een week voor de finale plaats en we hebben die dag alles voorbereid zoals we dat in Madrid zouden doen”, stelt hij. Die voorbereidingen hadden resultaat, want door doelpunten van Mohamed Salah en Divock Origi won Liverpool in het Wanda Metropolitano met 0-2 van Tottenham Hotspur.