‘Cristiano Ronaldo eindigt na acht jaar weer buiten Ballon d’Or-podium’

Maandagavond wordt de Ballon d’Or voor 2019 uitgereikt en Lionel Messi lijkt de grootste kanshebber om de prijs voor beste speler van de wereld in ontvangst te mogen nemen. Volgens een ‘gelekte’ uitslag die rondgaat op het internet laat de sterspeler van Barcelona nummer twee Virgil van Dijk met een verschil van 64 stemmen achter zich.

Naast de winnaar laat de gelekte lijst, die onder meer is opgepikt door Marca en de Daily Mail, zien dat Cristiano Ronaldo voor het eerst sinds 2010 niet op het podium zal eindigen. De aanvaller van Juventus eindigde in de afgelopen acht jaar zelfs altijd bij de eerste twee, maar moet nu naar verluidt voorrang verlenen aan Liverpool-sterspeler Mohamed Salah, die de derde plek inneemt.

Voor Ronaldo rest daardoor ‘slechts’ plaats vier, voor Liverpool-duo Sadio Mané en Alisson Becker. Achter die twee komen volgens de gelekte lijst Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) en de Nederlanders Frenkie de Jong (Barcelona) en Matthijs de Ligt (Juventus). Eden Hazard, die Chelsea afgelopen zomer inruilde voor Real Madrid, maakt de top tien vol.

Maandagavond wordt vanaf 19.30 uur duidelijk of Ronaldo inderdaad buiten het podium is gevallen bij de verkiezing van France Football. Als Messi de trofee mee naar huis mag nemen is hij de nieuwe recordhouder met zes gewonnen Ballons d’Or. Die eer moet hij nu nog delen met Ronaldo.