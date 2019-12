‘Dat weet iedereen wel toch? Noa Lang is een beetje een aparte vogel’

Noa Lang is het gesprek van de dag na zijn hattrick tegen FC Twente. De aanvaller van Ajax maakte zondag zijn basisdebuut in de Eredivisie en zette een comeback van de ploeg van Erik ten Hag in gang: 2-5. Coen van der Hoeven zag bij het duel in Enschede veel kwaliteiten van de twintigjarige buitenspeler terug.

De techniektrainer kent Lang al van zijn zevende levensjaar en weet dat de jonge Ajacied altijd met veel energie en bravoure speelt. Ook bij de Champions League-wedstrijd tegen Lille OSC (0-2 zege) zag Van der Hoeven bekende acties van Lang, die buiten het seizoen om, in de zomerse voorbereiding en in de winterstop, 'onderhoudend' komt trainen bij de coach.

Lang trainde bij Van der Hoeven onder anderen met ex-Feyenoorders Terence Kongolo en Tonny Vilhena. "In vaardigheid deed hij nooit voor ze onder. Op dat vlak valt hem sowieso niet veel meer te leren. Wel in keuzes maken in het veld bijvoorbeeld", zegt de techniektrainer, geciteerd door NRC. Van der Hoeven moet lachen als hem wordt gevraagd naar het karakter van Lang.

"Dat weet iedereen wel toch? Hij is een beetje een aparte vogel, is een beetje eigenwijs. Sommigen zullen het arrogant noemen. Ik hou er wel van. Hij zegt wat-ie denkt", aldus Van der Hoeven, die benadrukt dat spelers het dan nog wel moeten zien waar te maken. "Anders zijn er genoeg mensen om je neer te sabelen, zeker in de voetbalwereld."